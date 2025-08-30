屏東內埔福泉社區有個客家「台北庄」 客委會「村史回村」爬梳客家庄落演變史

「村史回村」走進屏東內埔新東勢與學者耆老共織庄頭記憶，與會者合影左起教授李宗信、客家文化發展中心主任何金樑、村長鍾貴郡、委員黃啟仁、老師莊蘭英。（客發中心提供）

2025/08/30 17:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕客家委員會客家文化發展中心與屏東縣內埔鄉公所今天在六堆客家文化園區合作舉辦「村史回村」工作坊，中心主任何金樑說，今日分享的主角為《大武山下新東勢：日久他鄉係故鄉》，其中福泉社區因有許多北部客家的二次移民，又被稱為「台北庄」，從台北到屏東，可說是顯現客家族群的多元與包容。

何金樑表示，推動「客庄村史撰寫計畫」邁入第8年，至今累計出版23冊村史成果，其中有5冊更榮獲國史館臺灣文獻館「2022年獎勵出版文獻書刊」佳作，其中包括今天所分享的《大武山下新東勢：日久他鄉係故鄉》，為持續推廣，首度和屏東縣內埔鄉合作辦理「村史回村」工作坊，期盼擾動客庄聚落在地能量，讓村史故事延續傳揚。

他指出，除讓在地居民更加了解家鄉的客庄故事，也彷彿走入客庄村史書籍內所描繪的歷史場景，共同建構客庄記憶，東勢村自清領時期開始就有外來移民，除了東勢庄，還有大路關人遷移於此的大和庄，以及北客南遷的台北庄，這些來自不同地區的移民與在地居民，將其擁有的歷史故事與交匯融合後，發展出兼容並蓄的信仰與文化。

何金樑說，可大致分為3個時期遷入，村裡可以看到許多伯公廟，也有杜君英衣冠塚、福泉堂等。伴隨著時間流逝，村內地名雖有所變遷，但就如同屹立不搖的大武山，在山腳下的東勢村，無論名字如何變化、人口怎樣遞減，數不盡的年頭裡累積的居住陳跡，終究還是讓屏東縣內埔鄉的東勢，成為外移居民的新故鄉。

