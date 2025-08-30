為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高鐵旅客坐臥走道勸導不聽 9/22起可拒載

    台灣高鐵公司近期修訂「旅客運送契約」，並自114年9月22日起正式實施，坐臥走道、妨礙乘車與候車秩序或動線的旅客，經勸導不聽，可拒絕運送。（資料照）

    2025/08/30 16:49

    〔記者林志怡／台北報導〕過去高鐵曾多次發生旅客坐臥或堆積個人物品於車廂動線，造成他人不便情況，台灣高鐵公司近期公告修訂旅客運送契約，明定有坐臥走道、妨礙乘車與候車秩序或動線的旅客，經勸導不聽，可拒絕運送，相關措施將自9月22日起正式實施，但也強調本意決非直接把旅客趕下車，希望提醒旅客享受個人方便與自由之餘，也要遵守乘車規範。

    台灣高鐵公司近期修訂「旅客運送契約」，原條文「旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位者」，調整為「旅客有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線之行為或旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位，經勸導未改善者」，公司得拒絕運送、解除或終止契約。

    對於相關規範調整，台灣高鐵公司透過文字回應，公司持續蒐集旅客相關反應及意見，檢視旅客運送契約，並因應法規或政策變動、實務作業需要及旅客意見等調整，這次新增內容即因旅客反應，希望高鐵公司針對乘車秩序及品質。

    台灣高鐵公司解釋，這次調整內容包括旅客若有妨礙乘車與候車秩序、動線之行為，或有喧譁、以電子產品進行交談等進行更有效的管理措施，故特別針對明顯妨礙他人安寧之行為，且經勸導未改善者，納入得拒絕運送等措施。

    台灣高鐵公司補充說明，先前接獲眾多乘客反應，時常遇到乘客使用3C產品時聲音外放、講電話聲音太大等，影響其他乘客乘坐體驗，因此公司推出「寧靜車廂」系列政策，提醒民眾「3C用耳機，車廂玄關講手機」。

    另台灣高鐵公司表示，後又接獲許多乘客意見，認為車廂有部分乘客會出現坐臥、影響通道，公司考量維護車廂安寧與秩序，應給予列車長相應的權利與工具，以往沒有明文就很難處理，因此調整相關契約規範。

    台灣高鐵公司強調，相關措施調整上路後，遇到條文內禁止情況，第一步依舊是勸導，只要旅客願意配合遵守，就沒有拒載問題，修正條文本意絕不是要直接把旅客趕下車，提醒旅客享受個人方便與自由之餘，不得影響他人，旅客務必遵守相關乘車規定，共同維護良好乘車環境，公司也會持續檢視服務流程並進一步調整。

