竹市民嘆公車品質低落 市府：4個數字公車非市府管轄權責

有竹市網友PO文嘆公車5608品質低落，市府交通處稱可搭乘竹市的先導公車及182路公車取代。（記者洪美秀攝）

2025/08/30 16:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕有網友在臉書社群「新竹大小事」PO文感嘆公車5608更換經營者後，從新竹縣竹東下公館往新竹市光復路的5608公車品質相當差，甚至比台東的公車還爛，網友籲代理市長應搭看看，感受一下市民的心聲，底下網友則歪樓留言酸「出國遠只搭飛機，不搭客運公車」，對此，市府交通處也回應「4個數字是交通部路線，非屬新竹市政府的權責」，無權責干涉交通部公路總局。

網友提到，5608的公車品質很差，這條公車路線從竹縣竹東下公館開往新竹市區，原是新竹客運經營，但更改經營者後，公車品質很糟糕，甚至稱台東的公車都比新竹縣市公車好。PO文者也請代理市長來搭搭看，感受一下市民及學生搭公車的不便與心聲。不過，底下網友則歪樓留言稱「出國遠」只搭飛機，不搭客運公車喔，「雲端市長不是搭飛機，就是在搭飛機的路上喔」。

有關行經新竹市光復路的5608公車，市府交通處表示，5608是交通部公路局管轄公路客運路線，行經竹市光復路，而光復路沿線尚有市區公車，藍線、藍1、182及先導公車等路線，民眾可選擇搭乘。

