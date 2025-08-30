為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市民嘆公車品質低落 市府：4個數字公車非市府管轄權責

    有竹市網友PO文嘆公車5608品質低落，市府交通處稱可搭乘竹市的先導公車及182路公車取代。（記者洪美秀攝）

    有竹市網友PO文嘆公車5608品質低落，市府交通處稱可搭乘竹市的先導公車及182路公車取代。（記者洪美秀攝）

    2025/08/30 16:27

    〔記者洪美秀／新竹報導〕有網友在臉書社群「新竹大小事」PO文感嘆公車5608更換經營者後，從新竹縣竹東下公館往新竹市光復路的5608公車品質相當差，甚至比台東的公車還爛，網友籲代理市長應搭看看，感受一下市民的心聲，底下網友則歪樓留言酸「出國遠只搭飛機，不搭客運公車」，對此，市府交通處也回應「4個數字是交通部路線，非屬新竹市政府的權責」，無權責干涉交通部公路總局。

    網友提到，5608的公車品質很差，這條公車路線從竹縣竹東下公館開往新竹市區，原是新竹客運經營，但更改經營者後，公車品質很糟糕，甚至稱台東的公車都比新竹縣市公車好。PO文者也請代理市長來搭搭看，感受一下市民及學生搭公車的不便與心聲。不過，底下網友則歪樓留言稱「出國遠」只搭飛機，不搭客運公車喔，「雲端市長不是搭飛機，就是在搭飛機的路上喔」。

    有關行經新竹市光復路的5608公車，市府交通處表示，5608是交通部公路局管轄公路客運路線，行經竹市光復路，而光復路沿線尚有市區公車，藍線、藍1、182及先導公車等路線，民眾可選擇搭乘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播