    首頁　>　生活

    苗栗家扶發676萬助學金 受惠學子上防詐必修課

    苗栗家扶中心邀財金推廣協會講師帶領學員建立賺錢、存錢、花錢與防詐觀念。（圖由苗栗家扶中心提供）

    苗栗家扶中心邀財金推廣協會講師帶領學員建立賺錢、存錢、花錢與防詐觀念。（圖由苗栗家扶中心提供）

    2025/08/30 16:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕新學期即將展開，苗栗家扶中心今（30）日頒發受扶大專及高中職學生獎助學金676萬元，計有369人受惠。因當今詐騙猖獗，苗栗家扶也透過「金錢遊戲」，提醒學子防詐觀念，以免落入詐騙集團圈套。

    頒獎活動以「錢途起步走」為主題，結合理財與生涯規劃兩大面向，由苗栗家扶之友會自立青年引導學生探索特質、鎖定職涯方向，從賓果遊戲中讓大專生思考、討論對於大學生活的期許、夢想如何起步等。

    另邀財金推廣協會講師帶領學員建立賺錢、存錢、花錢與防詐觀念，將大一新生分隊進行金錢遊戲，每組的隊名分別以現今最常見的詐騙手法命名，如：柬埔寨豬仔隊、把錢交給我就隊、KK園區隊、解除分期付款隊、身分證上繳隊等，透過互動遊戲與小組討論，幫助青年養成自主規劃與自我管理的能力，讓能力培養、財務知識、實現夢想可以多軌並行，也提醒防詐觀念，以免落入詐騙集團圈套。

    苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，每新學期開學前，家扶皆舉辦獎助學金頒發活動，讓學子安心註冊、減輕負擔。今天頒發受扶大專及高中職學生獎助學金676萬元，計有369人受惠，感謝企業各界對苗栗家扶的支持，每一筆善款，都是幫助孩子繼續讀書、翻轉人生的重要力量。

    新學期即將展開，苗栗家扶中心今（30）日頒發受扶大專及高中職學生獎助學金。（圖由苗栗家扶中心提供）

    新學期即將展開，苗栗家扶中心今（30）日頒發受扶大專及高中職學生獎助學金。（圖由苗栗家扶中心提供）

