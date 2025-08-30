為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    寶林茶室食物中毒案 唯一重症倖存者黃舒君辦音樂會分享「生存之道」

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，今攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，今攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

    2025/08/30 16:45

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市去年3月發生寶林茶室中毒案件震驚全國，當中重症唯一倖存者黃舒君今（30日）攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」。黃舒君也分享當時能存活下來，靠的除了醫療救助、親友支持外，最重要的就是對於自身的信仰。

    今日活動，前副總統陳建仁、北市府副市長張溫德、衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富、北市社會局長姚淑文及台南市立醫院院長蔡良敏等人出席。

    黃舒君也透過表演前的引言，分享自己在這次事件中體悟的生存之道，這離不開親友的支持，他們還從北到南為她求平安符等；此外，她也透過信念、信仰幫助自己，讓自己心境能夠安定下來，心情也保持心平氣和。

    她說，主治醫師當時跟她分享，要正面看待意外，她也謹記在心，並時刻想著深愛的家人們、夢想以及喜歡的事物等，並且完全信任專業的醫護人員們，治療過程雖然痛苦，也要接受。

    她也分享，自己平日多行善積德，過去多次中獎，她也都悉數捐出，這或許也冥冥中幫助了她；她說，許多親戚都問，住進ICU是否想過會死？她表示從來沒有，要有強大的意志力，這就是她的生存之道。

    張溫德說，北市全力支援家屬度過艱難時刻，社會局啟動社工關懷追蹤機制，衛生局精進食安通報機制，增聘更多人力投入食安稽查，以及法務局受理受害者及家屬消費爭議調解申請，協助受害者爭取權益。市府深知這不足以填補事件的創傷，將繼續努力為市民創造更完善環境。

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，今攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，今攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，今攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

    寶林案重症唯一倖存者黃舒君，今攜手台北市社會局舉辦「生命禮讚—感恩藝術音樂會」，並分享生存之道。（記者甘孟霖攝）

