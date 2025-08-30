心路寶貝細心包裝小丑魚香皂 義賣幫助障礙者開啟潛能

「天天好幸福・皂幸福禮盒」義賣價399元，香皂禮盒附贈帆布袋、大戶屋餐券。（心路基金會提供）

2025/08/30 16:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕心路基金會幫助智能障礙者成長，開發潛能，並連續5年與餐飲業者合作義賣，今年由障礙者親繪小丑魚，與插畫家共同創作一群海洋生物圍坐吃飯的幸福，並透過庇護工場員工細心包裝，製成一盒盒充滿心意的「皂幸福」禮盒，義賣所得將支持智能障礙者開啟潛能、創造幸福。

心路執行長賴炳良表示，近年物價不斷上漲，公益捐款卻有下滑趨勢，為服務推動帶來不小挑戰。「感謝大戶屋多年來的支持，也期盼今年義賣活動能有更多民眾加入行列，即使是一筆小額捐款或購買義賣品，都能匯聚成溫暖力量，幫助障礙朋友穩定成長、培養自信。」

請繼續往下閱讀...

大戶屋副品牌長李承興表示，今年與心路推出「皂幸福」禮盒義賣活動，希望將餐桌上的溫暖、幸福，延伸到⽣活的每個⾓落，購買禮盒將附贈大戶屋餐券，誠摯邀請更多民眾共襄盛舉，讓善意在每一次餐桌交流與義賣中傳遞，守護心路大小朋友每一個⼩⼩的進步。

該禮盒包裝主視覺，由插畫家阿布布思義與心路服務對象共同創作，靈感源自海洋，一群海洋生物圍坐吃飯，象徵每個人有值得擁有好好吃飯的幸福。小丑魚作者宜姗說：「老師給我看小丑魚相片，我一邊觀察一邊畫出來，雖然畫畫對我來說有點辛苦，但知道我畫的小丑魚會被印出來就覺得很開心。」

心路指出，義賣從9月1日至30日，399元內含手工皂、椰子油家事皂、帆布袋、大戶屋平日雙人定食200元折價券1張，以及150元炸雞兌換券1張（使用期限至11月底），限量6千組，義賣所得扣除成本將全數用於心路智能障礙者服務經費。可洽大戶屋店舖與心路購物網。

得知自己的小丑魚作品將被印製在禮盒包裝上，宜姍笑得好開心。（心路基金會提供）

心路一家工場庇護員工細心包裝每一顆香皂，將心意一同封入盒中。（心路基金會提供）

大戶屋攜手心路基金會延續幸福，今年續推「皂幸福禮盒」公益計畫。（心路基金會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法