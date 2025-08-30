觀光署邀外媒訪台灣部落 原民精湛工藝及文化獲讚譽

交通部觀光署駐德國辦事處邀請知名國外旅遊雜誌「Globetrotter Magazine」行銷台灣觀光，6天行程走訪全台部落，呈現部落原民之美。（圖由雁行天下提供）

2025/08/30 16:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部觀光署駐德國辦事處邀請知名國外旅遊雜誌「Globetrotter Magazine」行銷台灣觀光，6天行程走訪全台部落，今天抵達宜蘭「蘭陽原創館」品嚐部落咖啡，並將參加「奇幻微醺夢境」夏夜盛宴，歷經多日傳統體驗，隨行採訪人員讚譽原民日常及精湛工藝有著深厚文化底蘊，值得更多歐洲旅客來台深入探索。

交通部觀光署駐德國辦事處主任謝長明說，德語市場是歐洲重要長程客源市場之一，此次邀請具影響力外媒親自走訪部落，不僅有助提升台灣在歐洲的能見度與觀光形象，還能吸引更多歐洲旅客親自走訪台灣，感受山海部落之美與原民文化魅力，並藉由部落走讀，展現台灣原住民族的多元面貌與永續力量。

外媒隨行人員Stefan Tschumi與Roland Herzog，在雁行天下國際旅行社規劃下，相繼走訪南投布農族卡度部落八麒山工坊、賽德克族松林部落；屏東魯凱族神山部落、排灣族禮納里部落，並到台東國立臺灣史前文化博物館與台東原住民文化會館，隨後參加東海岸大地藝術節，還到花蓮體驗太魯閣族山海戶外運動。

2人抵達宜蘭後，先前往Indo玩皮工坊體驗皮雕樂趣，解析原民圖騰，並將參加今天蘭陽原創館年度活動「奇幻微醺夢境」，深入了解宜蘭與原民文化，同時到台灣咖啡部落平台「光覺咖啡」，品嚐台灣各地部落咖啡。

Roland說，台灣原民文化的豐富與多樣令他深深著迷。Stefan則分享，深刻體驗台灣原民文化底蘊、工藝精神、美食風味與永續觀光價值，並感受台灣在城市與部落發展上的鮮明差異，將把6天見聞，透過4至8頁的台灣原住民專題報導，向歐洲讀者呈現台灣原民之美、值得旅遊探索。

外媒隨行人員Roland 體驗魯凱族傳統服飾並與頭目（右）合影。（圖由雁行天下提供）

外媒隨行人員Stefan Tschumi與Roland Herzog，在觀光署安排下到部落體驗原民文化。（圖由雁行天下提供）

