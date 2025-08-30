台南總舖師夏季辦桌席開百桌 每桌1萬元秒殺

台南總舖師四季辦桌夏季辦桌由東香台菜大頭師蔡瑞成（右）與筑馨居勇伯周榮棠（左）兩位米其林必比登名廚聯手上菜。（南市府提供）

2025/08/30 15:21

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025台南總舖師四季辦桌夏季場」原本預定於7月13日舉辦，因受到丹娜絲颱風等災情影響，延到今天中午於四草大眾廟登場，現場席開100桌。今年四季辦桌夏季場1桌1萬元，一開放報名即秒殺，共有來自北中南的饕客齊聚一堂，品嚐台南必比登名廚的傳統辦桌美食。

夏季辦桌由東香台菜大頭師（蔡瑞成）與筑馨居勇伯（周榮棠）兩位米其林必比登名廚，聯手推出台南在地食材的10道精緻手路菜，以最貼近土地的方式重新詮釋台南辦桌文化。食材以台南濱海地區代表物產，包括北門白蝦、七股虱目魚、安南紅蔥頭與小西瓜、西港芝麻、井仔腳二層鹽、學甲台灣鯛等在地食材，並巧妙運用如西瓜綿、茶葉、芒果等具台南特色的味覺元素，打造「台南味」無菜單料理，每一道菜都蘊含著總舖師對台灣味的細膩詮釋與對辦桌文化的傳承。

南市觀光旅遊局長林國華表示，十道佳餚中，不僅有象徵「起家」的鳳梨菱角梅露雞（南靖雞），也有考驗師傅手藝的「二路菜」–紅燒蝦仁魚皮羹，以及工序繁複、專為本場設計的「思慕網紗西瓜綿」，充分發揮台南在地食材的特色。另有筑馨居經典東坡肉與東香台菜招牌小肉粽，道道料理皆展現出台菜深厚底蘊與創新思維，讓嘉賓讚不絕口。

由四季辦桌夏季場一開放報名即秒殺，面對許多人敲碗加開名額，市長黃偉哲表示，若未來場地允許，大師人手也足夠的話，將再研議擴大規模。

台南夏季辦桌以台南在地食材推出10道精緻手路菜，每桌萬元供不應求。（南市府提供）

台南總舖師四季辦桌夏季場在四草大眾廟熱鬧登場，現場席開百桌。（南市府提供）

