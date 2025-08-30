宜蘭礁溪五峰旗優化設施 1期工程明年2月完工

宜蘭縣府進行五峰旗遊客中心、水岸設施及步道優化，並增設泡腳池。（記者王峻祺攝）

2025/08/30 15:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景特定區是昔日蘭陽八景之一，因設施老舊，在無黨籍縣議員林聰池要求下，縣政府提改善計畫獲中央核定4200萬元，進行遊客中心、水岸設施及步道優化，並增設泡腳池，1期工程預計明年2月完工，後續還有3期計畫，總經費約2億元，將逐年投入改善。

五峰旗風景區以三層瀑布聞名，林相茂密、水霧瀰漫仙氣繚繞，又是緊鄰人氣景點抹茶山入口，不過設備年久失修，前年議員林聰池向縣府爭取改善，去年4月「五峰旗風景特定區品質提升計畫」獲交通部觀光署核定第1期施作經費，今年3月開工後，今天辦理會勘。

林聰池說，五峰旗停滯發展近20年，感謝立委陳俊宇在中央協助讓工程如期開工，雖無法短期內全面完工，但已邁出重要第1步，隨著1期工程推進，五峰旗的重生藍圖也逐步展開，未來完整4期計畫，將帶動地方觀光能量再升級，重新擦亮「蘭陽八景」的光采。

宜蘭縣府工商旅遊處說，「五峰旗遊憩品質提升計畫」初步規劃分4期推動，第1期重點包含遊客中心旁溫泉泡腳設施、步道入口空間優化、無障礙步道動線規劃及休憩平台改善。

工旅處表示，規劃設計主要考量「全齡通用化」理念，營造更友善的遊憩環境，提升園區及周邊步道、得子口溪帶狀景點的整體品質，步道優化長度約650公尺，預計明年2月6日前完工。

工旅處指出，第2期將著重入口廣場市集空間建設、半戶外廊道遮陰設施及公共廁所設置，並視都市計畫變更期程及經費爭取情形，滾動檢討調整計畫排序，後續會逐年向中央爭取經費施作。

宜蘭礁溪五峰旗風景特定區辦理優化，1期工程明年2月完工，縣議員林聰池等人現場會勘。（記者王峻祺攝）

宜蘭五峰旗進行步道優化改善，長度約650公尺。（記者王峻祺攝）

