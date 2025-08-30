為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    旅客坐臥高鐵車廂走道擋道 9/22起勸導不聽可拒載

    高鐵旅客推行李走進車廂。（資料照）

    高鐵旅客推行李走進車廂。（資料照）

    2025/08/30 14:57

    〔中央社〕曾有旅客搭乘台灣高鐵，因坐在車門旁通道與人發生衝突。高鐵修改旅客運送契約，旅客若坐、臥在車廂走道等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，勸導不聽者可拒載，9月22日起實施。

    去年11月曾發生有旅客從台中搭乘高鐵前往台北期間，因乘客眾多，席地而坐在車門邊，因不滿另名乘客進入車廂時曾跨越他的身軀及背包，雙方發生口角。

    台灣高鐵近日修改旅客運送契約，包括近來引發討論的9月22日起將實施「寧靜車廂」措施，旅客未來在車廂使用3C產品如手機，看影片、聽音樂必須配戴耳機，同時比照日本新幹線的作法，明訂旅客需要講電話時必須到玄關，若屢勸不聽，最嚴重將解除運送契約。

    台灣高鐵還針對運送契約成立、解除與終止部分，修改部分規定，將原先旅客不依規定搭乘指定車廂及座位者，文字調整為旅客有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線行為，或旅客不依規定搭乘指定車廂及座位，經勸導未改善者，可解除或終止運送契約，同樣將在9月22日起施行。

    台灣高鐵透過文字說明，持續蒐集旅客相關意見，檢視旅客運送契約，並因應法規或政策變動、實務作業需要及旅客意見等調整。

    台灣高鐵指出，這次旅客運送契約新增內容，即因旅客反映，希望高鐵針對乘車秩序及品質，包括旅客若有妨礙乘車與候車秩序、動線行為，或有喧譁、以電子產品進行交談等進行更有效的管理措施，因此特別針對明顯妨礙他人安寧行為，且經勸導未改善者，納入得拒絕運送等措施。

    台灣高鐵再次呼籲，旅客遵守相關乘車規定，共同維護良好乘車環境。

