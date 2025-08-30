南投小一生「開學禮包」 提供親職教育錦囊妙計

南投縣副縣長王瑞德30日到草屯鎮炎峰國小，致贈每位新生開學禮包。（南投縣政府提供）

2025/08/30 14:47

〔記者張協昇／南投報導〕下週一就是各級學校開學日，南投縣政府將送給每位小一新生內有貼紙、鉛筆、防災帽、墊板教具等物品的「開學禮包」，副縣長王瑞德今（30）到草屯鎮炎峰國小，逐一致贈150多位新生開學禮包，並希望家長透過禮包中的「親職教育10個錦囊妙計」學習親職技巧，與孩子攜手共創成長，共同經營良好的家庭關係，陪伴及鼓勵孩子們認真學習，打下良好的學習基礎。

針對國中小學即將開學，許多縣市面臨代理老師荒，縣府教育處長王淑玲表示，南投縣目前有2所國小及4所國中分別缺3名及4名代理老師，這些學校會請退休老師或校內教師超鐘點兼課，不會影響學生受教權。

草屯鎮炎峰國小今舉辦「學習啟航 炎峰起飛」迎新活動，為小一新生設計包括「整理書包我最行」等7道關卡，闖關後再引領小朋友走過「聰勤門」，象徵正式成為炎峰國小學生。

縣府今年為小一新生準備的「開學禮包」內容豐富，其中墊板與貼紙特別設計成「早晨生活小步驟」的小教材，內容涵蓋起床後上廁所、吃早餐、換衣服、刷牙洗臉等日常流程，並延伸至「準時到校」與「整理上學用品」等好習慣養成，另「親職教育10個錦囊妙計」則希望幫助家長引導孩子適應新生活，更在互動中增進親子關係。

草屯鎮炎峰國小30日舉辦迎新活動，每位小一新生都獲贈「開學禮包」，並學習如何整理書包。（南投縣政府提供）

草屯鎮炎峰國小小一新生走過聰勤門，象徵正式成為小學生。（南投縣政府提供）

