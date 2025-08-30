捐款減少助學金短缺109萬 雲林家扶喊話「不讓孩子少拿一分」

雲林家扶獎助學金勸募尚短缺109萬元，將持續募款。（記者李文德攝）

2025/08/30 14:26

〔記者李文德／雲林報導〕雲林家扶中心每學期開學前都會為受扶助學生勸募獎助學金，本學期應核發533萬元給387名學生，不過受景氣不佳及國際關稅影響下，民眾捐助意願下降，導致助學金缺口仍短缺109萬元。家扶中心坦言，近年來募款吃緊，但仍會持續勸募，不會讓任何孩子少拿一分。

雲林家扶今舉行助學金頒發典禮，本次共發出533萬元助學金，受惠者包括118位高中職學生與269位大專生。家扶中心副主委表示，每名大專生可領助學金1萬5千元，高中職生則為8千元。雖然資金尚有不足，但將繼續募集，確保所有孩子都能獲得完整支持，盼能專心在課業與夢想上努力。

家扶中心督導歐厚成坦言，近年疑因通貨膨脹，捐款金額減少，加上國際關稅影響下，導致捐款意願下降，如本學期助學金就短缺109萬，原考量捐款金額減少，研擬減少助學金名額或降低助學金額度，但心想不能讓任何孩子少拿一分，依舊保持原樣，仍然會持續募款，讓家扶學生得到更好的學習照顧。

今獎助學金典禮現場，雲林縣議長黃凱更頒發感謝狀，感謝雲林縣夜市慈愛會連續6年都捐100萬元。黃凱表示，感謝各界對家扶中心孩子的重視，議會也會關懷社會各角落的角色；理事長陳鴻榮說，看到學子在課業、運動場上奮鬥不懈，讓人深受感動，因此盼自己的力量協助家扶孩子們翻轉命運。

雲林家扶獎助學金勸募尚短缺109萬元，家扶仍表示「不會讓任何孩子少拿一分」。（記者李文德攝）

雲林家扶中心舉辦獎助學金頒發，共387名學生受惠。（記者李文德攝）

