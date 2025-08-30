為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園偏鄉永安實驗中學「保9計畫」 仍缺資訊、英語2代理老師

    桃園市永安實驗中學提倡永續教育，現缺資訊、英語2代理老師。（永安實驗中學提供）

    桃園市永安實驗中學提倡永續教育，現缺資訊、英語2代理老師。（永安實驗中學提供）

    2025/08/30 14:19

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕全國各縣市出現國中、小代理教師荒問題，列入教育部偏遠學校的桃園市新屋區永安實驗中學在全校維持9班的「保九計畫」政策下，總原額有21位正式老師，因2位老師請短期假，目前還缺資訊及英語2位代理老師，校長古如毓今坦言，因短期性質較難找到代理老師，雖然課表規劃不成問題，但仍透過年輕老師推薦，或網路招募方式來找人，補齊教師人力。

    古如毓表示，今年6月進行實驗教育教師甄選後，有補齊學校一半以上的老師，暑假期間，有2位老師分別因為要照顧家人，以及去芬蘭讀1年的研究所，因此請短期假，學校目前推行資訊及國際教育，需找資訊及英語2位代理老師，以補齊師資人力，但目前課程都已規劃好老師來教學，不會有沒老師教課的情況發生。

    古如毓表示，永安實中的實驗教育學校方是以永續教育「SDGs」為核心，重視孩子實踐與探索，期培育身心健全的生活探險家。課程內容包括生活實踐、環境探索、永續關懷與文化深耕等4大面向，跟一般學校差別在課程設計多了實際帶孩子到戶外探索，培育孩子里山、里海的精神，因此招募教師時，期待能找到真正認同實驗教育理念，並願意投入實驗教育課程研發，與喜歡實驗探索課程的教育人員。

    桃園市永安實驗中學提倡永續教育，現缺資訊、英語2代理老師。（永安實驗中學提供）

    桃園市永安實驗中學提倡永續教育，現缺資訊、英語2代理老師。（永安實驗中學提供）

