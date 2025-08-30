桃園「大廟」景福宮成年禮 爸媽看著孩子長大難掩淚水

景福宮舉行成年禮活動，儀式結束後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，看著孩子長大了，爸媽難掩淚水。（記者謝武雄攝）

2025/08/30 14:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園「大廟」景福宮今舉辦「桃園2025成年禮－喜迎16歲、歡喜轉大人」活動，共325名學子報名參加，學子們最後在鑽轎腳後完成儀式，象徵要承擔責任，在祈福儀式後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，感念養育之恩，看到孩子轉大人，爸媽難掩淚水，現場氣氛感人。

景福宮成年禮活動，於上午在廟前廣場舉行，廟方循古禮請道長恭讀祈福疏文、感謝神恩、脫絭、鑽轎腳後完成儀式，最後由副市長王明鉅、副議長李曉鐘、立委萬美玲、景福宮主委簡征潭等人見證，贈送成年禮－平安符給學子，讓學子過香爐保平安。

簡征潭表示，早年醫藥不發達，為了讓子女平安長大，民眾會到廟宇求神明收養，也就「契子」，並將穿著紅線古錢掛在脖子上祈福，也就是「掛絭」，直到16歲成年禮才能「脫絭」還願，景福宮為延續這樣的傳統，4年前開始舉辦成年禮。

民政局表示，市府未來將持續攜手景福宮，將宗教文化慶典與舊城導覽、文創聚落結合，打造具觀光亮點的文化廟會，讓更多青年參與，並為古城注入新活力。

景福宮舉行成年禮活動，儀式結束後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，看著孩子長大了，爸媽難掩淚水。（記者謝武雄攝）

