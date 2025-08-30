為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園「大廟」景福宮成年禮 爸媽看著孩子長大難掩淚水

    景福宮舉行成年禮活動，儀式結束後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，看著孩子長大了，爸媽難掩淚水。（記者謝武雄攝）

    景福宮舉行成年禮活動，儀式結束後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，看著孩子長大了，爸媽難掩淚水。（記者謝武雄攝）

    2025/08/30 14:24

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園「大廟」景福宮今舉辦「桃園2025成年禮－喜迎16歲、歡喜轉大人」活動，共325名學子報名參加，學子們最後在鑽轎腳後完成儀式，象徵要承擔責任，在祈福儀式後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，感念養育之恩，看到孩子轉大人，爸媽難掩淚水，現場氣氛感人。

    景福宮成年禮活動，於上午在廟前廣場舉行，廟方循古禮請道長恭讀祈福疏文、感謝神恩、脫絭、鑽轎腳後完成儀式，最後由副市長王明鉅、副議長李曉鐘、立委萬美玲、景福宮主委簡征潭等人見證，贈送成年禮－平安符給學子，讓學子過香爐保平安。

    簡征潭表示，早年醫藥不發達，為了讓子女平安長大，民眾會到廟宇求神明收養，也就「契子」，並將穿著紅線古錢掛在脖子上祈福，也就是「掛絭」，直到16歲成年禮才能「脫絭」還願，景福宮為延續這樣的傳統，4年前開始舉辦成年禮。

    民政局表示，市府未來將持續攜手景福宮，將宗教文化慶典與舊城導覽、文創聚落結合，打造具觀光亮點的文化廟會，讓更多青年參與，並為古城注入新活力。

    景福宮舉行成年禮活動，儀式結束後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，看著孩子長大了，爸媽難掩淚水。（記者謝武雄攝）

    景福宮舉行成年禮活動，儀式結束後，學子們向爸媽鞠躬、擁抱，看著孩子長大了，爸媽難掩淚水。（記者謝武雄攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播