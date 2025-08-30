啦啦隊女神李多慧新北金山甘藷季熱舞3分鐘 民眾直呼真消「薯」

2025年「金山甘藷季」於今天（30日）接近中午時在金山登場。圖片中的啦啦隊女神李多慧熱舞，讓在場粉絲陷入瘋狂。（圖為新北市政府提供）

2025/08/30 13:58

〔記者俞肇福／新北報導〕2025年「金山甘藷季」今天（30日）接近中午時在金山登場。今年共有上千位民眾焢窯同樂，每年都會有的歌舞演出，由超人氣的韓國啦啦隊員李多慧帶來熱舞，還參與開窯儀式，讓在高溫中焢窯烤番薯的民眾為之瘋狂搶拍。

新北市政府副市長劉和然表示，金山區「甘藷」遠近馳名。金山地區擁有肥沃的火山黑壤土與陽明山甘甜泉水，灌溉孕育出細緻綿密的紅心甘藷，品種以台農66號最具代表。這些甘藷富含維生素A、C及膳食纖維，能促進腸胃健康與抗氧化，同時熱量低，是健康飲食的最佳選擇。

新北市農業局長諶錫輝表示，民眾除了在金山老街與農會展售中心可購買在地優質甘藷，市府更將「新北健康三寶」推廣到雙北都會地區，於下週六（9月6日）至下週日（7日）於台北希望廣場（捷運善導寺站）、9月16日至17日於新北市板橋農會（捷運府中站）設置展售攤位，現場提供新鮮甘藷、農產加工品及各式美食。

金山區長劉昌松表示，今年甘藷季焢窯活動特別規劃「朝日窯」、「午後窯」，讓民眾分時段體驗傳統焢窯樂趣，從生火、搭土窯到收成都能親手參與，享受滿滿的成就感。活動開場由金山國小演出揭開序幕，今年更安排了晤出團、咖哩玩兒童劇團精彩演出，還有親子最愛的各種互動秀，小丑雜耍、變魔術、氣球互動及腹語術，親子嗨翻焢窯會場。

8月14日的「甘藷王競賽」造型及重量王甘藷，亦在現場展示，展現農友精心栽培的成果，讓更多人認識金山甘藷的優質與特色。

2025年「金山甘藷季」於今天（30日）接近中午時在金山登場。圖片中的副市長劉和然、啦啦隊女神李多慧等人一同手持鏟子開挖地瓜。（圖為新北市政府提供）

2025年「金山甘藷季」於今天（30日）接近中午時在金山登場。圖片中的民眾揮汗烤地瓜。（圖為新北市政府提供）

