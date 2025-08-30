全國首件國際競圖水利工程 虎尾潮三期工程動工

行政院長卓榮泰（左）和雲林縣長張麗善出席虎尾潮三期工程開工典禮。（記者李文德攝）

2025/08/30 14:03

〔記者李文德／雲林報導〕經濟部水利署在虎尾投入超過11億元經費，進行「虎尾潮」計畫工程，今（30）日第三期「安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程開工，預計2027年4月完工。行政院長卓榮泰出席表示，這是台灣首件水利工程由國際團隊競圖，加上國內優質設計團隊，是足以向國際展示的地方建設。

虎尾潮工程是由時任總統蔡英文到雲林虎尾視察時，在經濟部水利署、前立委蘇治芬等人提議下，致力於防洪治水同時，也關照虎尾全鎮的地方發展需求。因此當時虎尾潮工程採國際競圖，此為全國首例以水利工程為主軸的國際競圖。

水利署表示，工程分為3期，第一期工程針對北港溪右岸約27公頃高灘地環境營造，將於今年9月完工，另二期工程則是針對一期工程堤頂步道至平和橋約1.5公里、人行步道動線串連約1.2公里，增設2處休憩廣場，目前工程進度約2.5％預計明年4月完工。

水利署長林元鵬表示，第三期工程包含污水截流工程長達2.2公里、濁幹線引水工程約2公里，更水環境營造工程，總經費約2.3億元，工期約600天，此外，中央補助6.02億給雲林縣府進行「青埔分洪道及抽水站工程」，治理工程總經費達11.23億元，全數工程預計2027年4月完工。

行政院長卓榮泰、經濟部次長賴建信、雲林縣長張麗善、立委劉建國、丁學忠、中央畜產會董事長蘇治芬等人出席開工典禮。

卓榮泰表示，虎尾潮是台灣首件水利工程由國際團隊競圖，加上國內優質設計團隊，足以向國際展示的地方建設。未來會把水域治理及地方文化融合，讓「親水性」落實為行動，不再是口號，成為雲林發展的新里程碑。

張麗善表示，由中央補助的青埔分洪道及抽水站工程將於年底動土，也邀請卓院長等人出席，共同見證雲林虎尾鎮因治理工程煥然一新；劉建國表示，三期工程不只是排水改善而已，更是具有防洪、兼具生態、文化、美學的親水空間，讓雲林成為真正的「水漾城市」。

行政院長卓榮泰（右5）出席三期工程開工典禮。（記者李文德攝）

