國光客運8/31起退出6路線 贈末班車乘客悠遊卡

國光客運申請停駛14條長期虧損路線，其中高屏、墾丁等6條一般公路客運路線今天將陸續發出末班車，明天起由屏東客運及高雄客運接駛，國光客運也準備悠遊卡送給末班車乘客。（資料照）

2025/08/30 14:09

〔中央社〕國光客運申請停駛14條長期虧損路線，其中高屏、墾丁等6條一般公路客運路線今天將陸續發出末班車，明天起由屏東客運及高雄客運接駛，國光客運也準備悠遊卡送給末班車乘客。

公路客運業受到國內自小客車普及化，以及台鐵、高鐵競爭下，載客量下滑，經營面臨挑戰。而國光客運向銀行貸款，經還款後金額還剩下新台幣20多億元，在財務壓力下，申請停駛14條長期虧損路線，根據業者估算，這14條路線，每年虧損合計近1.9億元

國光客運日前發布新聞稿說明，高雄、屏東、墾丁等6條一般公路客運路線已獲交通部公路局核定自8月31日起停止經營。

國光客運表示，上述路線經台北區監理所公開徵詢業者接駛意願後，公路局同意由高雄客運及屏東客運接駛經營9117、9127、9188、9189等4條高墾路線，而1773、1780一般公路客運路線則由屏東客運接駛。

國光客運這6條一般公路客運路線將行駛至今天，末班車時間約落在今天下午4時40分至晚間10時30分之間。

國光客運總經理任季男向中央社記者透露，今天除了會在末班車車頭上打出「國光客運某某路線末班車」字樣外，也準備300張悠遊卡，將由站長或駕駛發送給末班車乘客。

國光客運指出，這6條路線所營運班次，將全數由接駛業者提供服務，整體班次及服務水準均維持不受影響，民眾可依原需求時段乘車；另配合主管機關要求，已與接駛業者在停靠站牌、場站、官網、iBus等相關管道發布異動資訊。

至於其餘8條國光客運申請停駛國道客運路線，包括台北、台中到台南、高雄、屏東，以及桃園、中壢到高雄，合計8條路線，公路局預計，9月2日說明後續接駛經營狀況。

