台南關山斷路便道搶通 每天限時開放

南179線崩塌處的便道已修築完成，限時開放。（南化區公所提供）

2025/08/30 14:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏遠的台南市南化區關山里，主要聯外道路南179線受颱風、豪雨的影響，嚴重崩塌，交通中斷，市府先修築臨時便道，讓居民不至於受困，目前已經搶通，每天限時開放，籲請人車注意。

南179線受災處在3.9K附近，「丹娜絲」颱風之後，又遇到0728西南氣流的持續豪雨，強力沖刷下，路基掏空，邊坡、擋土牆崩塌，猶如「走山」。

請繼續往下閱讀...

因災情嚴重，需要再爭取經費進行復建，加上工程並非一時半刻可以完成，而居民暫時從嘉149線繞行嘉義大埔進出，若遇到豪雨坍方，也是無法通行，等於受困社區內，公所協調市府，先修築便道因應。

南化區長徐全立表示，在崩塌處的搶修工程，已先完成階段性臨時便道，經市府、公所、廠商的綜合評估，一般車輛通行無安全疑慮，但考量後續尚有電桿移除，以及下邊坡鋼板樁打設與混凝土鋪面等必須進行，因此每天分3個時段開放。

徐全立說，每天上午8點至8點30分、中午12點至下午1點、下午4點30分至5點等，共3個時段，供一般車輛通行，其餘仍以工程施作為主，以期儘速完成該路段的搶修。

另外，考量該臨時便道兩側邊坡仍不穩定，夜間時段視線較差，因此未開放民眾通行，避免意外發生，請用路人確實遵守。

徐全立指出，團隊將持續掌握工程進度，以及評估天候與現場狀況，若有變更通行時間或開放全時段通車，將於第一時間公告周知。

南化區公所提醒用路人，臨時便道因雨勢持續，仍有部分路段泥濘，通過時務必降低速度，注意車行狀況。

南179線崩塌處的便道已修築完成，限時開放，電線桿也將遷移。（南化區公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法