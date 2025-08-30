淡水忠寮農遊童玩登場 《生生不息》裝置藝術亮相、免費DIY明再續

親子體驗手作傳統米食-雞母狗。（記者羅國嘉攝）

2025/08/30 13:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市農業局與農業部農村發展及水土保持署台北分署今（30）日於淡水忠寮農村再生社區舉辦「農遊童玩闖關趣 農村藝術好蒔光」活動，現場揭曉英國藝術家Martyn Barratt裝置藝術作品《生生不息》，將藝術融入農村風貌。活動結合免費DIY體驗、闖關遊戲與14個特色攤位，吸引民眾親近農村文化，活動至明（31）日止。

農業局長諶錫輝表示，《生生不息》以大屯里山概念為發想，收集忠寮居民古老物件，封存鄉村記憶，呈現農村生活意象，成為北海岸地景新亮點。藉由「無圍牆美術館」概念，讓藝術走進農村，深化遊客對社區生活方式與生態環境的理解。

諶錫輝說，忠寮社區盛產南瓜、甘藷及茭白筍，並結合自然生態、魚菜共生與歷史古宅推動農村再生。園區採友善耕作，不施用化學藥肥，承租戶可自給自足並分享親友。此次活動設計草編、花草拓印及北管等免費DIY體驗，並展售在地農產品與特色美食，包括淡水南瓜冰棒與料理、平溪紫東蜂蜜、石門嵩山黑米、石碇永安龜茶、烏塗手工包包及三芝洛神等。

諶錫輝指出，新北市共有18個農村再生社區，持續從生活、生產、生態面向推動永續發展。這次活動展現社區創意與文化能量，後續仍有多場農村旅遊與體驗，民眾可至「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動報名網站」報名參加。

此外，活動現場尚有3場免費體驗：上午12時30分「雞母狗」、下午1時30分「花草拓印」、下午2時30分「北管體驗」，每場於活動前40分鐘開放20名現場報名；另下午2時於口湖子園區提供免費生態導覽。

忠寮社區特色農產品-南瓜相關製品。（記者羅國嘉攝）

英國藝術家Martyn Barratt「生生不息」（ A valley story）裝置藝術，將藝術帶入農村。（記者羅國嘉攝）

農遊童玩闖關趣活動熱鬧開幕；圖左農村水保署分署長蔡金龍，右新北市政府農業局長諶錫輝。（記者羅國嘉攝）

