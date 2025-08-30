為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    默默守護南方四島國家公園 巡查員林順泰獲獎

    林順泰巡查員獲獎，成為名符其實海洋守護神。（海管處提供）

    林順泰巡查員獲獎，成為名符其實海洋守護神。（海管處提供）

    2025/08/30 14:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島列入台灣第2座海洋國家公園後，廣闊海域及陸域面積均納入海洋國家公園管理處管理範圍，巡查員工作相當辛勞，今年「海上守護神」-林順泰榮獲「內政部國家公園署國家（自然）公園保育巡查卓越人員獎」，不僅實至名歸，更是對保育幕後默默付出功臣的肯定。

    海洋國家公園管理處表示，這份榮耀不僅屬於他個人，更是對他近6年多來，不論白天黑夜、風浪大小，都堅守崗位、默默付出的最大肯定。從夜間海上執法，到緊急搜救行動，再到對同仁的溫暖協助，林順泰用他的專業、熱忱與責任感，為大家證明了什麼叫做真正的「海洋英雄」，默默守護南方四島國家公園。

    林順泰的事蹟就是活生生的教科書，告訴大家1個巡查員可以有多麼了不起！下次當你在澎湖南方四島的海域上，看見巡查船經過時，別忘了在心裡幫這些辛苦的夥伴們加油打氣喔！因為有他們的默默辛勞守護，才能讓海洋有機會永續資源。

    澎湖南方四島位於澎湖南方的東嶼坪嶼、西嶼坪嶼、東吉嶼、西吉嶼合稱澎湖南方四島，位於約東經119°30'至119°41'，北緯23°14'至23°16'之間，除了面積較大的4個主要島嶼外，還包括周邊的頭巾、鐵砧、鐘仔、豬母礁、鋤頭嶼等附屬島礁，因海洋生態多樣化，被外界視為台灣海洋種源庫。

    林順泰（中）除了盡忠職守外，也與同事相處融洽。（海管處提供）

    林順泰（中）除了盡忠職守外，也與同事相處融洽。（海管處提供）

