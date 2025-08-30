為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    紙錢燒不完！彰化1宮廟1年高達120公噸 環保局研議超量收費

    彰化縣紙錢集中清運處理量逐年上揚，顯示減燒紙錢仍有很大的努力空間。（環保局提供）

    2025/08/30 13:20

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣繼垃圾減量成為全國模範後，今年環保局鎖定傳統習俗的燒金紙，研議推動源頭減量，鼓勵宮廟改用環保金紙、大面額紙錢或以米代金。環保局表示，若未來宮廟的紙錢清運量持續增加，將考慮在免費清運額度之外就要收取處理費了，希望透過雙管齊下的方式，達到兼顧環保與信仰的目標。

    環保局長江培根表示，紙錢集中清運推動多年，但每年清運量不減反增，從2020年的1,206公噸增至2024年的1,583公噸，成長近3成。這反映出民眾和宮廟配合政策，但也顯示減燒紙錢仍有很大的努力空間。

    彰化縣立案宮廟共859家，去年配合紙錢集中清運的約有120家。值得注意的是，其中有2家宮廟的紙錢清運量皆高達120公噸以上，佔了總清運量的3成，其餘宮廟的清運量則多低於50公噸。這也讓環保局意識到，源頭減量才是根本之道。

    江培根指出，若宮廟的紙錢清運量持續增長，且未提出具體減量方案，環保局研議超出一定數量後收取處理費，具體標準將依據近年各宮廟的集中清運量來制定，藉此促使宮廟積極執行減量方案。

    中元節快到了，為了鼓勵民眾響應，環保局持續推廣「以功代金」，今年推出多項好禮，即日起到9月28日前在四大超商響應「以功代金」捐款給彰化縣的社福團體，憑收據上傳至環保局Line帳號，可兌換文創咖啡包，單筆捐款300元以上再送植物小盆栽。環保局呼籲，祭祀不一定要燒紙錢，透過行善同樣能達到冥陽兩利。

    今年8月14日，環保局已邀專業法師到溪州焚化廠舉行淨爐科儀，確保紙錢集中處理程序符合法度，讓信眾安心。

    彰化縣環保局在溪州焚化廠舉行中元節紙錢集中焚化淨爐儀式，由專業法師帶領科儀，祈求過程符合法度，讓信眾安心。（環保局提供）

    中元節前夕，環保局邀請法師在溪州焚化廠舉行淨爐儀式，象徵紙錢集中處理也能兼顧信仰與環保。（環保局提供）

    彰化縣環保局研議推動紙錢源頭減量，鼓勵宮廟改用環保金紙、大面額紙錢或以米代金。（記者張聰秋攝）

