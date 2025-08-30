法國東語和台灣多所大學合作 全球學生可免費線上學台灣語言

東語台灣學研究主任劉展岳（左二），與台師大等合作，免費線上教授台語等台灣語言。圖為今年3月邀請台北偶戲館赴法國舉辦「台灣月—金光布袋戲」活動。（資料照）

〔記者林曉雲／台北報導〕法國國立東方語言與文化學院（Inalco）台灣學研究，和國立台灣師範大學、高雄師範大學、政治大學、中央大學、屏東大學及台灣南島語言發展協會合作，今年10月起將在台灣語言線上學習平台，開設17門包括台語、客語及原住民族南島語言等課程，邀全球學生線上免費學台灣語言和認識台灣文化。

東語台灣學研究主任劉展岳表示，透過語言與台灣連結，「台灣語言課程」鼓勵外國人透過台灣語言來接觸和認識台灣，學員可身在法國、台灣或在全世界， 課程也開放給台僑及國人。

劉展岳說明，包括台師大國際台灣學研究中心、台師大台灣語文學系、高師大及高師大原住民族知識研究中心、屏東大學原住民族教育研究中心、政大華語文教學博碩士學位學程、中央大學客家語文暨社會科學學系、台灣南島語言發展協會等共同參與，由東語台灣學研究主持，但台灣語言課程平台與東語Inalco課程無直接關聯。

台灣語言課程包括台灣語（非閩南語、非福建話）、台灣客家語、台灣原住民族語言（排灣語、拉阿魯哇語、泰雅語、魯凱語、布農語、阿美語、太魯閣語、卑南語、賽夏語）及台灣華語（使用繁體字），劉展岳說明，多數語言提供兩個等級（初級與進階），所有課程皆免費線上進行，由專業的台灣語言教師授課，無論是對台灣的語言多樣性感到好奇，還是想投入亞洲相關研究，皆可同時選修多門課程，不設上限，而課程雖免費，但仍需展現出真誠的學習動機，完整修習課程，並尊重教師在準備與教學上的努力。

劉展岳是在法國巴黎教書的熱血台灣人，今年榮獲教育部長鄭英耀頒發「推展本土語言傑出貢獻獎」，2019年起在東語任教，主動爭取教台語，運用音樂、戲劇，設計教材，讓法國學生學台語也認識台灣文化，開辦台語課迄今5年多，已有400多位法國學生修課，他用法文教18歲法國年輕人唱「島嶼天光」，讓法國人了解太陽花運動及台灣的現在，教「黃昏的故鄉」助法國人了解台灣的歷史和文化，今年3月還邀台北偶戲館赴法國，舉辦3週「台灣月—金光布袋戲」活動。

