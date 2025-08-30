多補充水份！氣象署發布5縣市高溫特報

氣象署今日中午11時29分發布5縣市高溫特報。（圖擷取自氣象署）

2025/08/30 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕各地天氣晴朗炎熱，氣象署今日中午11時29分發布5縣市高溫特報，請避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署指出，今日白天新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市、桃園市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。雲林縣地區為黃色燈號，請注意。

