    生活

    壽險公司籲醫材統一定價 石崇良：須考慮是否違反公交法

    準衛福部長石崇良表示，商業保險與健保若能互補，不僅可減輕民眾負擔，也能讓病人更快使用新藥與醫材；至於自費醫材，已建置全國資訊平台供查詢，未來將採聯合審查以縮小價格差異，但是否能完全一致，仍須兼顧消費能力與公平交易規範。（記者羅國嘉攝）

    

    2025/08/30 12:59

    〔記者羅國嘉／新北報導〕壽險公司實支實付險損失率高、研擬漲價，更指9月後會找新任衛福部長石崇良討論，各醫院的醫材價格能否一致等議題，引起保戶關注。對此，石崇良表示，商業保險與健保若能互補，不僅可減輕民眾負擔，也能讓病人更快使用新藥與醫材；至於自費醫材，已建置全國資訊平台供查詢，未來將採聯合審查以縮小價格差異，但是否能完全一致，仍須兼顧消費能力與公平交易規範。

    石崇良今天出席新光醫院「腫瘤醫學2025最新發展研討會」受訪時指出，國人購買商業保險的比例很高，平均每人約有4張保單。隨著醫療科技與新藥發展，費用越來越高，如果能讓商業保險與健保互補，不僅能減輕民眾負擔，也能讓病人更快接觸最新醫療技術與藥物，形成互惠。

    他坦言，過去部分保單存在限制，例如需住院才給付、或是定額、實支實付等不同型態，未來將與商保業者及保險局持續討論，讓保單更符合醫療需求，保障病人最大利益。

    至於醫材費用，石崇良說，健保署已於今年5月建置全國性的自費醫療資訊平台，整合各縣市衛生局核定、尚未納入健保給付的自費項目，民眾可一站式查詢。針對新興創新醫材、智慧醫材與AI醫材，未來將採一站式聯合審查方式，避免各縣市各自審查造成價格差異，也可減少行政耗損。不過，他強調，自費醫材是否能完全統一價格，仍須考量不同縣市消費能力及公平交易法規定。

    石崇良補充，外界關心的「比價網」屬於各醫院自願登錄，顯示的是實際收費情況；而健保署平台則是各衛生局核定的費用上限，醫院不得超過，但可以往下調整。

    圖 圖
    圖 圖
