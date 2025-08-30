為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新光三越小北門店昨塞爆今降溫 警方開出111張罰單、商圈擺錐管制

    新光小北門店開幕交通壅塞，警方開出111張罰單，商圈自主管理擺錐分流，違停減少，人潮雖仍多，交通秩序逐漸改善。（記者王捷攝）

    新光小北門店開幕交通壅塞，警方開出111張罰單，商圈自主管理擺錐分流，違停減少，人潮雖仍多，交通秩序逐漸改善。（記者王捷攝）

    2025/08/30 13:17

    〔記者王捷／台南報導〕新光三越小北門店昨開幕，周邊交通壅塞、違規停車引發關注，業者聘請13名義交，分別配置於9處固定崗位協助疏導，警方以監視器隨時觀察，但昨天仍有20多通檢舉，共開出111件違規停車罰單，不過今天人潮已減少一半。

    警方表示，除義交外，線上巡邏警力與交通助理員也同步加強取締，開幕期間違規停車情況尤其嚴重，但上網抱怨的人很多，實際報案違規停車的卻很少，所以僅有20多通報案電話。

    據了解，小北門商圈的私有土地也被到新光的顧客停滿，導致店家不滿。今天上午，小北門商圈業者自發配合交管，在店家周邊擺放三角錐，區隔私人土地與人行道，僅優先開放商圈消費顧客停車。

    由於新光三越今天仍預計有15萬人湧入，警方也針對周邊路口制定疏導計畫，並持續檢視人車流量，以動態調整管制措施，小北門商圈劃分私有地後，此舉讓違規停車數量顯著下降，車流秩序較昨日明顯改善，商圈交通逐漸回穩。

    警方與商圈合作，形成警民合力管理的模式，減少違規停車，也讓行人通行更為安全。警方提醒，停車空間有限，若民眾任意違停，不僅可能受罰，還會拖慢整體車流，建議多利用特約停車場，或改搭乘大眾運輸，以避免花費時間尋找車位，影響購物與休閒體驗。

