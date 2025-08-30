不是企業大老闆 她們3天幫彰化家扶募得90萬元獎助學金

「彰化圓夢行善團」3天募得90萬元，捐給彰化家扶作獎助學金。（記者顏宏駿攝）

2025/08/30 12:50

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化家扶今天舉辦「2025無窮世代—投資彰化家扶囝仔獎助學金」頒獎典禮，受詐騙猖獗、經濟低迷影響，家扶中心一度出現募款困難，好在「彰化圓夢行善團」會員共同用LINE「接龍」響應，不到3天即募到90萬4000元的善款，號稱今年的「捐款王」。

彰化家扶的志工感歎說，「敗也科技，成也科技」，因為近來詐騙猖獗，不肖人士利用社交軟體行騙，以致民眾對社會募款變得更提防，很怕接到被盜用的募款訊息，不少社會公益團體都因此面臨募款困難的問題；「彰化圓夢行善團」3天內募得90萬元，堪稱「奇蹟」，沒有LINE絕對辦不到。

成立才4年的「彰化圓夢行善團」，會長顏進昇得知彰化家扶募集獎助學金，立即透過LINE發動成員自由樂捐，透過LINE接龍，很快募得90萬元，中小企業主會員王文燦一人就捐出30萬元。

今天出席頒獎典禮的副會長謝紅玉說，她們共有470名會員，一想到家扶兒開學就要付學雜費，大家都有「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」的心情，會員在LINE上分享心情，大家紛紛慷慨解囊，奇蹟似地3天就募到90萬元。謝紅玉強調，她的成員來自各行各業，每個人對社會都有一份心，捐多少，大家不比較，有心最重要。

彰化家扶主委王震光說，日前發生「學童帳戶」被親友拿去作詐團的人頭帳戶，讓他們相當震驚，現在詐團手法「無所不用其極」，歹徒利用心性的弱點及學童的無知，讓家扶這個社會安全網差點出現「破口」。他們今天獎助學金頒獎典禮特別邀請亞細亞法律事務所長陳頂新作「反詐宣導」，提醒學童務必提高警覺，避免陷入不可逆的法律風險。

彰化家扶今天舉行獎助學金頒獎典禮，上百名受惠學生出席。（記者顏宏駿攝）

