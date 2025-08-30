為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    2天累計6萬人捧場！ 石岡熱氣球嘉年華人潮銳減

    石岡熱氣球嘉年華開幕首日，人潮不如去年眾多。（記者張軒哲攝）

    2025/08/30 12:47

    〔記者張軒哲／台中報導〕頗受台中民眾歡迎的石岡區熱氣球嘉年華，今年邁入第五屆，昨日七夕情人節再度於土牛運動公園升空，活動於8月29日至31日連續三天登場，但昨日開幕日，人潮明顯不如去年3天吸客20萬人，去年首日達3萬多人，昨日約2萬人，台中市府統計今早週末假日湧入4萬人潮，目前累積6萬人次，熱潮似乎逐漸消退。

    石岡熱氣球嘉年華是石岡年度盛事，今年規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、8分鐘精彩煙火秀及光雕閉幕噴火秀等系列活動，今年造型熱氣球特別邀請來自日本愛媛縣、深受大人小孩喜愛的「蜜柑狗狗」萌趣加持，成為活動亮點，也讓中部民眾不用遠赴台東或是出國搭乘熱氣球，但不少民眾因為近年體驗過，加上開學在即，今年就不再共襄盛舉。

    去年石岡熱氣球嘉年華活動，祭出「奧運雙金李洋與林郁婷加持」、「精彩音樂響宴」及「480秒煙火光雕噴火秀」三大亮點，廣受民眾熱烈迴響，三天狂吸逾20萬人湧入石岡，徒步區國校巷萬人空巷，擠得水洩不通，也讓豐勢路交通壅塞，但今年開幕首日交通順暢，遊客不如往年眾多，操場跑道野餐墊與席地而坐的民眾銳減。

    民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球舉辦以來廣受好評，連年擴大舉辦，讓大家就近在中部就能體驗熱氣球升空，成功打響在地活動品牌，盡情感受台中山城美好風光。

