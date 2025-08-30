為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    菲東2熱帶擾動發展中 颱風論壇：其中一個有機會成颱

    「颱風論壇」中午在粉專發文分享熱帶擾動發展動態，指在菲律賓東方至關島間的熱帶系統逐漸活躍，目前有兩個熱帶擾動正在發展，其中94W發展前景未明，95W則是有機會進一步增強成為颱風。（圖擷自臉書）

    2025/08/30 13:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，菲東目前有2個熱帶擾動發展中，其中一個擾動有機會進一步增強成為颱風，至於移動路徑目前預估會在下週二會前往沖繩，靠近台灣的機率偏低，但提醒下週會前往日本的民眾需多加留意。

    「颱風論壇」中午在粉專發文分享熱帶擾動發展動態，指在菲律賓東方至關島間的熱帶系統逐漸活躍，目前有2個熱帶擾動正在發展，其中94W發展前景未明，95W則是有機會進一步增強成為颱風。

    「颱風論壇」表示，以目前資料研判，由於強勢籠罩的太平洋高氣壓將稍微減弱，95W將順勢往北移動，朝日本琉球移動的機率最高，預估下週二會前往沖繩，提醒在下週三、四會前往南九州、四國、關西等地的民眾，需多注意颱風動態。

    「颱風論壇」也提到，除非高壓減弱不如預期，95W才會明顯偏西並靠近台灣，但目前來看這個情況發生的機率偏低。

    圖 圖
    圖 圖
