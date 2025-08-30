「媽媽餵」誇張比喻惹議 石崇良：加強食安教育、檢討廣告規定

準衛福部長石崇良表示，食安教育非常重要，這在總統賴清德推動健康台灣政策中特別被強調，未來需強化民眾健康識能，讓大家具備判斷與辨識能力，另一方面相關廣告規定也需檢討，避免誤導民眾。（記者羅國嘉攝）

2025/08/30 12:37

〔記者羅國嘉／新北報導〕母嬰品牌「媽媽餵（Mamaway）」日前在社群影片中聲稱「嬰兒配方奶含糖量堪比兩瓶大瓶可樂」，誇張比喻引發爭議。對此，準衛福部長石崇良今（30日）受訪表示，食安教育非常重要，這在總統賴清德推動健康台灣政策中特別被強調，未來需強化民眾健康識能，讓大家具備判斷與辨識能力，另一方面相關廣告規定也需檢討，避免誤導民眾。

石崇良表示，食安教育相當重要。這在總統推動「健康台灣」政策中，除了健保與醫療，也特別強調「運動」與「營養」兩大議題，因此食安教育是未來必須強化的方向，唯有提升民眾的健康識能，讓大家具備判斷與辨識能力，才能保障自身健康。另一方面，相關廣告規定應檢討，避免誤導民眾。

媽媽餵的影片中宣稱「一瓶奶粉有一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，甚至比喻將寶寶喝配方奶比喻成大人天天喝珍奶，引發家長焦慮與醫界撻伐，食藥署也在28日指該影片內容涉違反「食品安全衛生管理法」，已通報Meta公司，要求下架影片。

食藥署指出，根據台大醫院資料，母乳每100毫升含乳糖6.7至7.8克。而配方奶沖泡後每100毫升糖含量約0.5至7.9克，差異不大，且均符合法規規範。乳糖是嬰兒腦部與腸道發育的重要營養，不應與含糖飲料相提並論。

