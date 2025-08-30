大貓熊「圓圓」21歲生日快樂 進入中高齡靠「這招」養生

大貓熊「圓圓」今過21歲生日，保育員精心準備冰蛋糕，躺椅由黃金竹桿製，上面還有紅蘿蔔窩窩頭小熊，蛋糕上顯眼的21歲「慶生蠟燭」和椰子樹則是用「圓圓」同樣喜愛但平日較少能品嘗的甘蔗製成。（台北動物園提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今天（30日）是台北市立動物園大貓熊「圓圓」的21歲生日，保育員為「圓圓」特地設計「海灘休閒風」主題的行為豐富化創意「冰蛋糕」，呼應即將到尾聲的暑假。「圓圓」今年首先鎖定黃金竹桿拼製的躺椅，也讓保育員直呼「好棒」，懂得先食用有助消化的粗纖維食物。

今日慶生活動，「圓圓」一走入活動場，看到黃金竹桿躺椅便馬上抓起來開動，躺椅上的紅蘿蔔窩窩頭小熊因此滾到地面；園方介紹，蛋糕上顯眼的21歲「慶生蠟燭」和椰子樹則是用「圓圓」同樣喜愛但平日較少能品嘗的甘蔗，大快朵頤躺椅後，「圓圓」便開始認真地拆除甘蔗蠟燭，背對粉絲們慢慢地享用。

大貓熊館館長王建博受訪說，因為圓圓已經相對老齡，在食物上有所調整，比如圓圓最愛的窩窩頭，這次只放了200公克，透過控制這些精料的量，讓圓圓保持腸道健康；此外，圓圓出場前也先在後場吃一定量的竹葉，讓粗纖維先進入腸道保持健康。

看到圓圓先拆下黃金竹桿製的躺椅開吃，王建博也直呼「好棒」，原先預估圓圓會先吃較有甜味的甘蔗，想不到卻先吃粗纖維，表示圓圓也已經懂得養生。

他說，在圓圓日常照養上，飲食會特別控制精料的攝取量，由於已經邁入中高齡，也必須要控制體重，比較有利其脊椎、腿的活動，日常訓練也搭配醫療監控，比如抽血、X光拍攝等，都耗費許多心力。

他也提到，圓圓今天特別活躍，由於先前年輕貓熊「圓仔」、「圓寶」慶生時都處在假孕期，活動力比較低，而圓圓已經脫離假孕期，今天很活潑還主動撥弄蛋糕，並向遊客們打招呼，這是比較不一樣的地方。

至於各界關注大貓熊引進、繁殖計畫等，王建博說持續有跟四川臥龍貓熊基地保持聯繫，有相關研討會都會參加；園方也希望持續在台灣有新一代的貓熊，這些都會再規劃。

大貓熊「圓圓」今過21歲生日，大快朵頤冰蛋糕。（台北動物園提供）

