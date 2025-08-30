為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    百年香遇漂書站！ 明、後天揪竹市民回新竹州圖傳書香

    百年香遇漂書站，邀新竹市民作主，8/31及9/1回竹市文化街上的新竹州圖書館傳書香。（記者洪美秀攝）

    百年香遇漂書站，邀新竹市民作主，8/31及9/1回竹市文化街上的新竹州圖書館傳書香。（記者洪美秀攝）

    2025/08/30 12:33

    〔記者洪美秀／新竹報導〕100年前（1925年）的新竹州立新竹圖書館，號召當時新竹州州民們募款3萬5278.84圓（約等於現值3,500餘萬元）蓋建，其中1萬圓（現值1000餘萬元）作為購書基金，造就一處公私協力的公共圖書館，並在8月31日開幕，隔天9月1日就對民眾開放。100年後的這兩天（8/31與/9/1的上午10點到下午5點），竹塹文教基金會再度號召市民做主，回到歷史現場捐書，在原來的新竹州圖（現星巴克州圖店）設立「百年香遇漂書站」，讓書漂回到圖書館，傳頌書香味。

    基金會在8月31日上午10點，邀請清華大學音樂系學生譚真用小提琴演奏〈流浪者之歌〉，懷念流浪到南投台灣文獻館的3861冊原州圖書籍，也期許原州圖書早日回到正在興建中的新竹市立圖書館。同時歡迎市民捐書、漂書回州圖，成為市民自主漂書的閱讀文化運動。只要捐1本書給漂書站，就贈送由基金會贊助印製的1937年《新竹州立新竹圖書館一覽》復刻版1份及藏書票1張，同時咖啡第二杯半價，並可在一覽蓋上百年紀念章。

    協助此次活動的清大退休教授王俊秀提到，由一覽中可知，1937年3月時州圖的藏書有8967冊，在館內被借閱的書達13萬5094冊次，邀市民明天（31日）參加「百年相遇，漂書配咖啡」活動，讓書香與咖啡香在新竹州圖相遇。百年香遇漂書站已加入十里方圓漂書網，成為閱讀循環圈的一員。

    百年香遇漂書站，邀新竹市民作主，8/31及9/1回竹市文化街上的新竹州圖書館傳書香，還可蓋印藏書章。（記者洪美秀翻攝）

    百年香遇漂書站，邀新竹市民作主，8/31及9/1回竹市文化街上的新竹州圖書館傳書香，還可蓋印藏書章。（記者洪美秀翻攝）

    百年香遇漂書站，邀新竹市民作主，8/31及9/1回竹市文化街上的新竹州圖書館傳書香。圖為當時州民捐款購書的證明文件。（記者洪美秀翻攝）

    百年香遇漂書站，邀新竹市民作主，8/31及9/1回竹市文化街上的新竹州圖書館傳書香。圖為當時州民捐款購書的證明文件。（記者洪美秀翻攝）

