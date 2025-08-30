彰化縣國中尚缺8代理教師 「找不到年輕就找老的」補位

彰化縣政府教育處表示，目前國中尚缺8名代理教師，若無法於開學前補足，會由退休教師回聘或校內教師兼課超鐘點補位，不會讓學校缺教師。（記者張聰秋攝）

2025/08/30 12:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕後天（9月1日）要開學了，國中小學代理教師荒讓全國不少縣市學校傷透腦筋，彰化縣最新統計，截至8月28日國小普通班領域教師已經聘足，國中少數領域教師尚缺8名，不過，彰化縣府教育處表示，縣內過去幾年都能於開學前完成學科領域教師的聘任，若下週一開學前仍無法聘足，學校會回聘退休教師兼課或校內教師兼課超鐘點，補足教師缺口。

「找不到年輕就找老的，老的還很愛，這招不錯！」有校長直言，現在不少退休教師年齡都還不到60歲，退休幾年後在家時間變多了，聽到有兼課的機會，上課時間又不用綁整天，接受回聘意願都還蠻高的。

還有校長說，彰化縣這2、3年來大舉招考正式教師，降低各校代理教師比例，今年暑假代理教師招聘來報考的人數就少了，應該跟不少代理教師都已考上正式教師有關。儘管如此，還是有退休教師樂於返校兼課，也有現有教師願意兼課超鐘點，開學日當天一定不會缺教師，家長大可放心。

