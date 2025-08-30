宜蘭南澳防野鳥窗殺 林保署攜手學子手繪白點陣

志工投入窗殺防治，在門窗玻璃上手繪白點陣阻隔穿透性，避免野鳥發生誤撞。（林保署宜蘭分署提供）

2025/08/30 12:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕農業部林業及自然保育署宜蘭分署南澳工作站，園區寬敞舒適，更被林蔭環繞，不過近年發生多起野鳥撞擊玻璃傷亡意外，宜蘭分署今天攜手荒野保護協會宜蘭分會，和學子投入窗殺防治，在門窗玻璃上手繪白點陣阻隔穿透性，避免野鳥再誤撞。

南澳工作站多次觀察到野鳥窗殺事件，受影響鳥種包含八色鳥、鳳頭蒼鷹、鵂鶹、翠翼鳩、白氏地鶇等及保育類鳥類，因高速衝擊死傷嚴重，為降低窗殺事故、保護野鳥生命，今天和荒保協會宜蘭分會辦理「野鳥窗殺防治及環境教育活動」，由「城市飛羽守護行動」志工隊投入防治作業。

這群11至14歲的學子抵達後，先清潔工作站大門兩側玻璃，再依黑色網格籬笆片為基準，以白色油漆筆均勻點畫於玻璃外側，降低鳥類飛行誤判；部分不易手繪區域，則以條紋靜電窗貼替代，他們還在白點陣中加入飛鳥意象，並設置說明牌，分享設計理念與防治成效。

南澳工作站表示，油性白色油漆筆耐久性高，雨水及一般擦拭皆不易去除，防治效果可維持數年，未來若需更換或重新設計，可用酒精輕易清除，兼顧美觀與實用，感謝荒保協會及志工，不僅改善站內環境鳥類生存安全，也將「窗殺防治」議題帶入公共視野，達成生態保育與環境教育的雙重目標，盼南澳地區野鳥都能在更安全的環境中自在飛翔。

志工依黑色網格籬笆片為基準，以白色油漆筆均勻點畫於玻璃外側，降低鳥類飛行誤判。（林保署宜蘭分署提供）

八色鳥撞窗後短暫休息，所幸無礙。（林保署宜蘭分署提供）

