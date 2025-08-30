南投傳統工藝大展今登場 融合AI導覽打造沉浸體驗

南投工藝大展「竹藝篇—編竹成藝‧竹映生活」，30日開展。（記者張協昇攝）

2025/08/30 11:56

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府文化局舉辦「聽見匠聲‧看見傳藝」傳統工藝大展，今（30日）起於南投縣文化園區縣史館登場，此次展演跨足竹藝、織品、陶藝、漆藝四大領域精品工藝，首度引入AI智慧語言導覽系統，打造全新沉浸式參觀體驗，讓參觀者在傳統的溫度與科技的便捷中，感受南投工藝的魅力。

文化局指出，此次展覽，南投各項傳統工藝輪番上陣，今天開展的「竹藝篇—編竹成藝‧竹映生活」，邀請竹藝保存者邱錦緞、劉興澤、蘇素任、林秀鳳、涂素英等5位大師，徵集18件精美作品展出。作品運用攢編、透空編、斜紋編、方格編、攤編等多種精湛的傳統工藝技法，展現將細密如綢、絲髮細纖的竹篾編目，製作成視野通透、氣勢磅礴的大型竹器，完美呈現竹材的柔性及韌性。

展覽期間也將舉辦專題講座與DIY體驗課程，包括竹製品永續生活、彩繪凹豆杯、竹編夜燈及傳統竹雕等，邀請不同領域的藝師親授，讓民眾從創作中認識竹材的可塑性與文化價值。

竹藝篇之後，將依序推出「原藝篇—山林印記‧織音圖魂」、「陶藝篇—陶說南投‧藝築生活篇」、「漆藝篇—漆色流年・生活器物的光影之道」，展期至明年7月11日止。

文化局強調，展覽特別引進語音AI導覽系統，讓參觀者透過智慧化語音與影像導覽，深入了解工藝背後的故事與技法，讓導覽體驗更即時、便利。同時，現場設置互動裝置，讓參觀者能透過互動小遊戲，更快速了解每一展演檔期的相關知識。

南投「編竹成藝‧竹映生活」展，展出5位竹藝保存者的經典作品。（記者張協昇攝）

南投縣文化局舉辦「聽見匠聲‧看見傳藝」傳統工藝大展，引入AI智慧語音導覽系統。（記者張協昇攝）

南投「編竹成藝‧竹映生活」展，開展首日即吸引不少民眾觀賞。（記者張協昇攝）

