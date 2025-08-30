記者、議員「開打」台南慢壘邀請賽4隊同場較勁

南媒聯主辦台南市媒體壘球聯隊邀請賽，議員們難得換上球衣上場打球。（南媒聯提供）

2025/08/30 12:01

〔記者王姝琇／台南報導〕為了推廣全民慢速壘球運動，台南市媒體壘球聯隊（簡稱南媒聯）今（30）日在嘉南藥理大學舉辦邀請賽，首場由記者組成的南媒聯隊，對上議員組成的台南市議會議員聯隊，記者與議員們難得換上球衣一較高下！

比賽邀請南媒聯、市議會及台南旅行公會壘球隊、高雄師範大學校友隊等4隊以球會友，由嘉南藥理大學校長張翊峰、南市新聞處處長蘇恩恩擔任投、捕手開球，為賽事揭幕。張翊峰表示，歡迎大家來到嘉藥棒球場大展身手，嘉藥擁有優秀的運動管理系，棒球場也時常出借各大賽事，盼今天能藉此邀請賽推廣全民運動，各隊好好享受聯誼，也祝福賽事圓滿成功。

南媒聯總幹事賴冠彰表示，議員和記者平時忙於工作，難得趁邀請賽到戶外打球、增加運動維持身體健康，也能與各界進行交流；更難得的是李宗翰、蔡筱薇、朱正軒、周嘉韋、陳皇宇、李啟維、黃肇輝、李宗霖等8位議員，親自參與賽事。此次賽事台南市電子媒體協會、嘉南藥理大學之外，也獲得小北百貨、府城長照集團等企業大力支持，攜手推廣健康運動。

朱正軒表示，慢速壘球是熱門的全民運動，透過推廣讓市民知道台南許多很好的棒壘球場；議員們對各項運動也很關注，會持續把台南運動環境、設備等打造得更好；此次雖然被慘電，但打得很開心！李宗霖說，很高興參與這場輕鬆又趣味的行程，棒、壘球是大家一起瘋的運動，希望大家都越來越健康。陳皇宇也說，首場就被媒體聯隊對海K，下次一定要贏！

南媒聯主辦台南市媒體壘球聯隊邀請賽30日在嘉南藥理大學熱鬧登場。（南媒聯提供）

嘉南藥理大學校長張翊峰、市府新聞處處長蘇恩恩擔任投、捕手開球為賽事揭幕。（南媒聯提供）

台南市議員們換上球衣親自參與賽事。（南媒聯提供）

台南記者、議員同場較勁。（南媒聯提供）

