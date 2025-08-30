紓解卡死車流 國1仁德交流道中山路西向進行2大調整

國道1號仁德交流道前的中山路、中正路三段，車流相當大，嚴重回堵。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/30 11:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國道1號台南仁德交流道下方的中山路，西向往高速一街常因交通量大，回堵至中正路三段，加上要停等交通號誌，導致車流「卡死」，動彈不得，市府會勘、研議後，將進行2項調整措施，利用原有路寬新增右轉專用車道與紅燈右轉時相，盼能有效紓解，改善嚴重壅塞的問題。

182線仁德段西向來到中山高下方涵洞前，右轉高速一街上國道或往永康的車流相當大，但因停等紅燈的關係，造成嚴重回堵，也影響到中正路三段的交通，不到300公尺的距離，有時竟要花費10分鐘才能順利，民怨四起。

請繼續往下閱讀...

民進黨市議員郭鴻儀邀集市府交通局與專業人員會勘，決議分2階段來改善，首先是調整車道配置，中山路往高速一街前，利用原有路寬在右側再增加1處右轉專用車道，並多了紅燈右轉時相，現場的標線劃設持續進行中。

郭鴻儀表示，在號誌管制下，提供紅燈期間專用右轉車流，避免全面卡死，有在逐步往前行駛，就不會嚴重壅塞，順利解開交流道口回堵的結。

第2階段則仁德區公所前中正路三段的改善，郭鴻儀提到，中山路東向經過國道1號後，縮減兩側路肩寬度，爭取出1個新增車道，將改為3線車道，包含直左車道、直右車道與右轉專用車道等，西向則維持雙線道。

郭鴻儀強調，已配合向內政部國土署爭取，並交由工務局辦理中的「仁德區中正路三段（太乙路至中山路）道路改善工程」路平計劃案辦理改善，目前經費核定，近期會先與各管線單位協調，等管線工程完成後，將一併進行路面刨鋪與交通標線調整。

仁德中山路往高速一街將增設右轉專用道，以及紅燈右轉時相，紓解壅塞的車流。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法