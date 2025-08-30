桃市國中生活科技、電腦資訊、童軍等 約30多個教師空缺

桃市府教育局長劉仲成（左三）、副局長賴銀奎（左四）。（資料照）

2025/08/30 11:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立國中、小也出現代理教師荒問題，其中國中部分以科目為主，包含生活科技、電腦資訊、童軍，大約有30多個空缺，由於師資難尋，加上開學在即，各校只能由校內老師、退休老師或高職老師來兼任；至於國小代課老師缺主要集中非山非市的沿海地區學校，在開放大學畢業學生可以考代課老師情況下獲得解決。

教育局副局長賴銀奎表示，國中生活科技內容涵蓋3D列印、AI應用等，連同電腦資訊，這些人才大部分也被業界挖腳，科技業的薪資又很吸引人，願意到學校教書的少之又少，這也是找不到老師的原因，即使正式教師招考都找不到人。

請繼續往下閱讀...

至於童軍課缺乏代課老師，主要是人才培育太少，全國僅師範大學有童軍系，一年畢業不過3、40人，大家都在搶人。

賴銀奎說，教育部將「非山非市」學校定義為「非偏遠地區學校，而經本部核定教育資源需要協助之公立高級中等以下學校。」目前桃園市非山非市的學校仍有38所，全國排名第5，這些學校由於資源較少，也無法吸引代課老師前往，未來會和中央協力，挹注更多的資源給這些學校。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法