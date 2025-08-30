為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北科大與日本北九州市產學合作 明年起派學生赴日實習

    北科大研發長莊賀喬（左）與北九州市副市長片山憲一代表簽署產學合作協議。（北科大提供）

    北科大研發長莊賀喬（左）與北九州市副市長片山憲一代表簽署產學合作協議。（北科大提供）

    2025/08/30 11:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學與日本北九州市簽署產學合作協議（MOU），明（2026）年啟動電動車、半導體海外實習。

    北科大今（30）日表示，北九州市首度與我國單一大學簽約，自明年7月起，北科大每年將選派數名學生，前往北九州市電動車、半導體等先進產業進行2個月海外實習，協助學生提早對接國際職場，北九州市則盼藉由吸引國際科技人才，促進當地企業活化與創新。

    去（2024）年日本「九州沖繩開放大學聯盟」（KOOU）與我國包括北科大在內的「國家重點領域國際合作聯盟」（UAAT），曾於福岡簽署合作備忘錄，為台日高等教育合作奠定基礎。而北科大自113學年度新設「半導體科技碩士學位學程」，114學年度首度開辦「半導體製程與設備學士學位學程」，在產業支持下，同步招收台灣與日本學生，提供半導體領域全方位的專業教學與實務訓練。

    北九州市副市長片山憲一代表市長武內和久致詞表示，北科大位處全球半導體重鎮台灣，為歷史悠久的知名學府，培育大量優秀人才，這也是北科大首次與日本地方政府簽署合作協議，感到十分榮幸，合作重點包括邀請北科大學生進入北九州市先進產業實習，推動國際實習計畫，強化技職教育與產業接軌，合作範疇涵蓋北科大與北九州市內大學、研究機構交流，希望透過多元計畫，帶動雙方人才互訪與聯合研究，讓產學研生態更為活絡。

    片山憲一也指出，透過合作期待培養出更多連結日本與台灣產業的橋梁型人才，讓年輕世代在職涯中發揮所長，更可望為北九州市帶來加速創新、活化產業的顯著效益。

    北科大研發長莊賀喬則說，雙方自今年上半年開始密切討論，6月受邀偕同北科大副校長楊士萱、教務長黃育賢，前往北九州市與市府高層會面，並參訪當地電動車新創EV Motors，進一步規劃學生海外實習藍圖，7月面試11位具N2日語能力的北科大學生，洽談中的合作實習企業，包括電動車、半導體、機器人與自動化領域，期待結合北九州產業聚落的優質資源，與北科大科技人才和研發能量，共同為半導體、電動車、智慧製造等科技領域，培育國際級實務人才。

    北科大與日本北九州市簽署產學合作協議，明年起將選派學生赴當地企業海外實習。（北科大提供）

    北科大與日本北九州市簽署產學合作協議，明年起將選派學生赴當地企業海外實習。（北科大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播