北科大與日本北九州市產學合作 明年起派學生赴日實習

2025/08/30 11:28

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台北科技大學與日本北九州市簽署產學合作協議（MOU），明（2026）年啟動電動車、半導體海外實習。

北科大今（30）日表示，北九州市首度與我國單一大學簽約，自明年7月起，北科大每年將選派數名學生，前往北九州市電動車、半導體等先進產業進行2個月海外實習，協助學生提早對接國際職場，北九州市則盼藉由吸引國際科技人才，促進當地企業活化與創新。

去（2024）年日本「九州沖繩開放大學聯盟」（KOOU）與我國包括北科大在內的「國家重點領域國際合作聯盟」（UAAT），曾於福岡簽署合作備忘錄，為台日高等教育合作奠定基礎。而北科大自113學年度新設「半導體科技碩士學位學程」，114學年度首度開辦「半導體製程與設備學士學位學程」，在產業支持下，同步招收台灣與日本學生，提供半導體領域全方位的專業教學與實務訓練。

北九州市副市長片山憲一代表市長武內和久致詞表示，北科大位處全球半導體重鎮台灣，為歷史悠久的知名學府，培育大量優秀人才，這也是北科大首次與日本地方政府簽署合作協議，感到十分榮幸，合作重點包括邀請北科大學生進入北九州市先進產業實習，推動國際實習計畫，強化技職教育與產業接軌，合作範疇涵蓋北科大與北九州市內大學、研究機構交流，希望透過多元計畫，帶動雙方人才互訪與聯合研究，讓產學研生態更為活絡。

片山憲一也指出，透過合作期待培養出更多連結日本與台灣產業的橋梁型人才，讓年輕世代在職涯中發揮所長，更可望為北九州市帶來加速創新、活化產業的顯著效益。

北科大研發長莊賀喬則說，雙方自今年上半年開始密切討論，6月受邀偕同北科大副校長楊士萱、教務長黃育賢，前往北九州市與市府高層會面，並參訪當地電動車新創EV Motors，進一步規劃學生海外實習藍圖，7月面試11位具N2日語能力的北科大學生，洽談中的合作實習企業，包括電動車、半導體、機器人與自動化領域，期待結合北九州產業聚落的優質資源，與北科大科技人才和研發能量，共同為半導體、電動車、智慧製造等科技領域，培育國際級實務人才。

