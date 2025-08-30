健身房空品出問題 北市大安運動中心、World Gym兩分店不合格恐挨罰25萬

北市大安運動中心及World Gym西門店、台北松隆店兩家分店，分別檢出細菌或二氧化碳濃度超標，已依法要求限期改善，並需在入口張貼「不合格」標示。（北市環保局提供）

2025/08/30 11:33

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣近年盛行運動健身，許多民眾會利用下班時間，前往健身房鍛鍊，為確保民眾於室內運動健身時的空氣品質，台北市環保局針對轄內公告列管的運動健身場所全面進行室內空氣品質專案稽查，稽查結果包括北市大安運動中心及World Gym西門店、台北松隆店兩家分店，分別檢出細菌或二氧化碳濃度超標，已依法要求限期改善，並需在入口張貼「不合格」標示，若逾期未改善，將依規處5萬到25萬元罰鍰。

北市環保局表示，為把關確保列管運動健身場所的室內空氣品質皆符合法規標準，環保局於114年7月至8月針對26處列管運動健身場所進行室內空氣品質標準方法稽查檢測，檢測結果有3處運動健身場所的室內空品超標，包括香港商世界健身事業有限公司（World Gym）西門分公司、台北松隆店二氧化碳濃度分別為1,075 ppm及1,185 ppm，以及北市大安運動中心細菌數達2,034CFU/m3，分別超過二氧化碳管制標準1,000 ppm及細菌管制標準1,500 CFU/m3。

環保局說明，民眾前往健身場所主要是為了促進健康，若場館未注意室內空品，反而讓消費者暴露在健康風險中，加上運動健身中心人流量及民眾運動時換氣量較大，如有潮濕髒污之區域或是空氣未能有效流通，易有細菌數、二氧化碳濃度過高的情形，除會導致暈眩、呼吸喘，尤其氣喘患者可能引發氣喘，其他像是地毯塵蟎或擺設清潔衛生也要留意，建議可以加強通風換氣或請專業空調廠商加裝紫外燈等殺菌設備。

環保局呼籲，除運動健身場所外，所有公告場所皆應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰，並主動做好各項室內空氣品質維護措施，確保消費者於各公共場所活動時享有清新的空氣。

