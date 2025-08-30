苗栗銅鑼杭菊遇雨劫 現金救助每公頃5.5萬

苗栗縣銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，受7月連日豪大雨農損，農業部公告啟動現金救助。（記者彭健禮攝）

2025/08/30 11:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，栽種面積約50公頃，但受7月連日豪大雨影響，農損達4成，農業部公告開辦苗栗縣杭菊7月雨害（遲發性）災害現金救助，每公頃5萬5000元，即日起至9月11日受理。

銅鑼鄉杭菊主要種植在九湖台地，種植面積約50公頃，每年11月朵朵金黃、或純白杭菊盛開，鋪滿整個田野，美不勝收。銅鑼鄉農會及鄉公所每年都舉辦杭菊節活動，行銷鄉內的杭菊等農特產品，吸引遊客造訪。

但今年杭菊受7月間颱風外圍環流及西南氣流持續降雨影響，使得時逢生長期的杭菊，根部泡水腐爛，或遭強風吹斷，導致無法正常開花。

銅鑼鄉農會及鄉公所接獲農友反映，通報苗栗縣政府，農會初步提報受損面積約四成，再經縣府會同農糧署、苗栗區農改場官員前往杭菊園勘災，達農產業天然災害救助標準，農業部昨（29）日公告啟動救助。

農業處表示，即日起至9月11日，請符合救助規定的農友，至土地所在之鄉鎮市公所申請，每公頃5萬5000元。

