為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗銅鑼杭菊遇雨劫 現金救助每公頃5.5萬

    苗栗縣銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，受7月連日豪大雨農損，農業部公告啟動現金救助。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，受7月連日豪大雨農損，農業部公告啟動現金救助。（記者彭健禮攝）

    2025/08/30 11:09

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉是全台最大的杭菊產地，栽種面積約50公頃，但受7月連日豪大雨影響，農損達4成，農業部公告開辦苗栗縣杭菊7月雨害（遲發性）災害現金救助，每公頃5萬5000元，即日起至9月11日受理。

    銅鑼鄉杭菊主要種植在九湖台地，種植面積約50公頃，每年11月朵朵金黃、或純白杭菊盛開，鋪滿整個田野，美不勝收。銅鑼鄉農會及鄉公所每年都舉辦杭菊節活動，行銷鄉內的杭菊等農特產品，吸引遊客造訪。

    但今年杭菊受7月間颱風外圍環流及西南氣流持續降雨影響，使得時逢生長期的杭菊，根部泡水腐爛，或遭強風吹斷，導致無法正常開花。

    銅鑼鄉農會及鄉公所接獲農友反映，通報苗栗縣政府，農會初步提報受損面積約四成，再經縣府會同農糧署、苗栗區農改場官員前往杭菊園勘災，達農產業天然災害救助標準，農業部昨（29）日公告啟動救助。

    農業處表示，即日起至9月11日，請符合救助規定的農友，至土地所在之鄉鎮市公所申請，每公頃5萬5000元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播