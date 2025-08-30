新竹縣獲中央核定2.7億 推動24案人本道路改善工程

獲補助改善的新埔鎮巨埔里新龍路98巷道路，縱向損壞情形。（新竹縣政府提供）

2025/08/30 11:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府為提升縣內市區、村里鄰道路通行品質，向中央爭取「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，獲內政部核定補助24案、總經費約2.7億元，包含道路鋪面及危險路口改善、道路相關附屬設施改善、排水與安全設施改善、重新檢討道路標誌標線合宜性等，希望建立以人為本的優質生活環境。

縣府工務處指出，這次共有12鄉鎮市的提案獲核定，總經費2億7108萬3000元，其中中央補助2億2228萬6000元，地方配合款4879萬7000元，完成後可提升道路整體品質，減少交通事故，改善街道環境。

請繼續往下閱讀...

24案範圍遍及市區、村里鄰聚落及原鄉連絡道路的改善工程品質提升，包括尖石鄉秀巒村田埔部落道路；玉峰村8鄰馬美至下文光部落道路；橫山鄉內灣、力行及豐田村鄰聚落道路；芎林鄉市區道路；湖口鄉愛勢、中勢、中正及信勢村都市計畫區內道路；新豐鄉新市路暨周邊道路；新豐鄉後湖村、福興村、瑞興村、中崙村聯絡道路；峨眉鄉內聚落村道路；北埔鄉南埔村4、5鄰村里道路；北埔鄉北埔老街；北埔鄉番婆坑路；關西鎮南新里里鄰道路。

另外還有關西鎮東山里 4、5、8 及 9 鄰里鄰道路； 關西鎮東平里 11、15、16、17 及 18 鄰里里鄰道路；新埔鎮福德街及中正路；新埔鎮巨埔里、照門里、清水里村鄰聯絡道路；五峰鄉十八兒道路；五峰鄉忠興道路；五峰鄉天洞道路；竹北市文興路周邊道路；竹北市縣政九路暨周邊道路；竹北市環北路二段泰和路至博愛街區段道路；竹東鎮北興路二段、三段（台 68 交流道口至興農街）道路；竹東鎮竹美路一段及柯湖路一、二段道路。

獲補助的竹北市科大二街，地面標線標示不清現況。（新竹縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法