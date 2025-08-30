東沙環礁公園遭大量棘冠海星入侵！ 監委要查了

監察院。（記者林哲遠攝）

2025/08/30 11:12

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院今日指出，東沙環礁地區，擁有健康豐富多樣的珊瑚礁生態，為維護海洋資源，經內政部於96年間成立東沙環礁國家公園，但正面臨棘冠海星大量爆發現象，嚴重影響東沙海域之珊瑚礁生態，因事涉我國海洋資源維護及生態保育，監察委員田秋堇認有進一步瞭解之必要，已申請自動調查。

監委指出，民國108年Marine Biodiversity國際期刊發表之論文，相關研究調查之學者於108年6月在東沙環礁國家公園的外環礁南側，已觀測到棘冠海星的存在，在4次（每次20分鐘）潛水中計數了大約20隻，估計密度高達每公頃600隻，遠高於最低爆發數量。

請繼續往下閱讀...

監委續指，國內外海洋學者去東沙環礁做研究，都需向國家公園署海洋國家公園管理處申請審查合格才能登島做研究，然研究成果是否有追蹤？相關單位於113年始對棘冠海星進行移除或注射醋酸工作，惟棘冠海星已大規模擴散，對石珊瑚造成嚴重破壞，究現行監測調查計畫有無檢討改進之必要？有無就棘冠海星大爆發研訂相關對策？如何有效維護我國海洋生態資源永續發展？實有深究之必要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法