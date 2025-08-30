為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    內政部辦社團經營管理研習班 免費課程即起報名

    內政部今日表示，將於9月18日至19日，在中央聯合辦公大樓18樓第5、7會議室舉辦「全國性社會團體經營管理研習基礎班」，即日起開放報名，歡迎113年新成立的社團踴躍報名參加。（內政部提供）

    內政部今日表示，將於9月18日至19日，在中央聯合辦公大樓18樓第5、7會議室舉辦「全國性社會團體經營管理研習基礎班」，即日起開放報名，歡迎113年新成立的社團踴躍報名參加。（內政部提供）

    2025/08/30 11:06

    〔記者林哲遠／台北報導〕為協助新立案的全國性社會團體快速掌握法規與經營要領，內政部今日表示，將於9月18日至19日，在中央聯合辦公大樓18樓第5、7會議室舉辦「全國性社會團體經營管理研習基礎班」，即日起開放報名，歡迎113年新成立的社團踴躍報名參加。

    內政部表示，近年來我國人民團體發展蓬勃，組織類型日益多元，展現社會活力與公共參與能量。截至今年6月，全國性社團已達2萬5224個，其中113年新設立社團就有1170個，顯示民眾透過結社參與公共事務的意願不斷攀升。

    為推動社團培力，協助新團體建立會務基礎並提升治理能力，本次研習課程特別規劃人民團體常用法規、洗錢防制、兩岸交流、稅務與財務管理、章程設計、防詐騙等主題，並首度新增「勸募法規與實務」課程，協助社團合法規劃資源募款策略，避免誤觸法令。

    內政部進一步說明，本次研習對象為113年新成立的全國性社團選任職員（理事長、理監事、秘書長、財務主管）或會務人員，每個社團限額1名，總名額150人。即日起至114年9月10日（星期三）止，可至內政部全球資訊網「合作及人民團體專區」中華社團領袖聯合總會網站線上報名，課程免費，額滿為止。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播