內政部辦社團經營管理研習班 免費課程即起報名

內政部今日表示，將於9月18日至19日，在中央聯合辦公大樓18樓第5、7會議室舉辦「全國性社會團體經營管理研習基礎班」，即日起開放報名，歡迎113年新成立的社團踴躍報名參加。（內政部提供）

2025/08/30 11:06

〔記者林哲遠／台北報導〕為協助新立案的全國性社會團體快速掌握法規與經營要領，內政部今日表示，將於9月18日至19日，在中央聯合辦公大樓18樓第5、7會議室舉辦「全國性社會團體經營管理研習基礎班」，即日起開放報名，歡迎113年新成立的社團踴躍報名參加。

內政部表示，近年來我國人民團體發展蓬勃，組織類型日益多元，展現社會活力與公共參與能量。截至今年6月，全國性社團已達2萬5224個，其中113年新設立社團就有1170個，顯示民眾透過結社參與公共事務的意願不斷攀升。

為推動社團培力，協助新團體建立會務基礎並提升治理能力，本次研習課程特別規劃人民團體常用法規、洗錢防制、兩岸交流、稅務與財務管理、章程設計、防詐騙等主題，並首度新增「勸募法規與實務」課程，協助社團合法規劃資源募款策略，避免誤觸法令。

內政部進一步說明，本次研習對象為113年新成立的全國性社團選任職員（理事長、理監事、秘書長、財務主管）或會務人員，每個社團限額1名，總名額150人。即日起至114年9月10日（星期三）止，可至內政部全球資訊網「合作及人民團體專區」或中華社團領袖聯合總會網站線上報名，課程免費，額滿為止。

