池上富興村玄天宮住700隻蝙蝠 社區辦生態培訓扭轉西方吸血鬼印象

池上富興社區結合廟宇文化與生態保育舉辦蝙蝠解說志工培訓。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/30 10:57

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上鄉富興村生態豐富，其中玄天宮廟宇內住著700多隻蝙蝠，近期，富興社區號召民眾擔任解說志工，舉辦蝙蝠與環境的培訓，希望找回人與蝙蝠文化、環境的連結。

富興社區發展協會透過農村再生執行計畫預計培養20位社區解說志工投入公民科學調查和環境教育，並規劃舉辦蝙蝠文化體驗活動，課程培訓地點位於村內北極玄天宮，廟宇住著700多隻的台灣葉鼻蝠，廟主也是社區發展協會理事長張瓏議，張瓏議有感社區更應認識相處數十年的老鄰居台灣葉鼻蝠，於是和社區夥伴討論後，啟動生態保育與文化保存方案，透過課程來了解這些嬌客跟社區環境有什麼樣的關聯性，要怎麼做才可以保護好牠們。

張瓏議表示，從小家裡的玄天宮就住著幾百隻的台灣葉鼻蝠，是台灣特有種，也是台灣體型最大的食蟲蝙蝠，在國內廟宇、客家文化中，蝙蝠都是很吉祥的象徵，而且會對農業帶來諸多正面的效益，不應僅以西方國家吸血鬼或是邪惡化身的刻板印象來看待蝙蝠，我們想藉此扭轉蝙蝠的形象，讓更多民眾重新欣賞、認識蝙蝠。

近年來，社區居民為了守護家鄉環境，自主發動多項公民科學調查，例如觀光與路殺調查、農業與水文調查、毒鳥田間生態監測等，逐漸引起公部門重視，進而投入多項相對應的保育措施。

池上富興村玄天宮內住著許多蝙蝠。（記者黃明堂翻攝）

