輕颱「藍湖」上午生成！ 對台無直接影響 下週再有低壓系統北上

今日高溫。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/30 10:58

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風「藍湖」今日上午8時生成，中央氣象署指出，雖藍湖颱風對台灣沒有直接影響，但未來一週可能再有低壓系統從菲律賓東方的低壓帶中生成，並逐漸北上，間接影響台灣天氣，且接下來將大致呈現東半部地區位處迎風面、有短暫陣雨，西半部地區多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣。

中央氣象署預報員張承傳指出，海南島西南方的熱帶性低氣壓今日上午8時發展為輕度颱風，編號第14號，國際命名NONGFA，中文譯名為藍湖，預測未來向西北西方向移動，預計於晚間登陸越南，並於明天減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無影響。

此外，張承傳說，目前菲律賓東方海面仍是大低壓帶，並有熱帶系統組織發展，其中一處可能發展的低壓系統預計在下週北上，過程中將更靠近台灣地區，雖認為往日本方向靠近機會較高，但後續情況有待觀察。

張承傳表示，未來一週台灣東半部地區多屬迎風面，西半部地區多雲到晴，有午後雷陣雨，其中明後2天各地多雲到晴，東南部、恆春半島有局部性短暫陣雨，桃園以南山區有局部短暫陣雨，且今明午後雷陣雨雨勢較大，民眾午後外出注意天氣變化，另清晨中南部注意可能有零星降雨。

下週一、下週二受到菲律賓東方的低壓系統北上影響，低壓位於台灣東方遠海時，風向將轉為東北風，除東南部、恆春半島有局部短暫陣雨外，基隆北海岸也有零星短暫陣雨，大致多雲到晴，但午後雷陣雨區域週一、週二會比較廣一點。

張承傳說，下週三至週五的風向將轉為東風，迎風面東部、東南部、恆春半島有陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區、各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，未來一週高溫炎熱，今天高溫32至36度，新北仍有機會出現38度極端高溫，桃園、台北、彰化、雲林有36度以上高溫，提醒民眾外出務必注意防曬並補充水分。

降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

