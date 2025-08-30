為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化重陽敬老金沒加碼！網路瘋傳3000元攏是假

    彰化縣政府今天澄清網傳今年重陽禮金提高到3000元是與事實不符的錯誤資訊，民眾不要被傳聞混淆了。（縣府提供）

    彰化縣政府今天澄清網傳今年重陽禮金提高到3000元是與事實不符的錯誤資訊，民眾不要被傳聞混淆了。（縣府提供）

    2025/08/30 10:55

    〔記者張聰秋／彰化報導〕10月29日是重陽節，網路瘋傳一則「彰化縣今年重陽敬老禮金加碼至3000元」的訊息，彰化縣政府今天（30日）澄清表示，該傳聞與事實不符。今年重陽敬老金的發放金額與去年相同，一般戶仍維持1000元，百歲人瑞1萬元，僅針對特定弱勢族群發放3000元至9000元不等，並無所謂的「加碼」。縣府提醒民眾，切勿聽信不實訊息，以免造成混淆。

    縣府社會處表示，為弘揚敬老倫理，彰化縣每年都會在重陽節前夕致贈敬老禮金。今年的發放作業將從9月25日開始，符合資格的長者為在今年1月1日（含）前設籍彰化縣，且在發放當月仍未遷出的年滿65歲長者，以及55歲至64歲的原住民長者。

    社會處進一步指出，敬老禮金的金額依長者的身分和年齡有所區別。對於一般戶長者，只要符合上述資格，每人都能領到1000元。而針對符合特定福利身分的長者，發放標準則與去年相同；這些福利戶包括縣府列冊的低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助，或中低收入老人生活津貼的長者。

    在福利戶方面，65歲至79歲的長者及55歲至64歲的原住民長者，可領取3000元；80歲至89歲的長者則有6000元；90歲至99歲的長者發放金額為9000元。至於百歲以上的人瑞，縣府將會親自致贈1萬元的禮金。

    社會處強調，敬老禮金的發放方式由各鄉鎮市公所負責，會以匯款或現金方式發放，具體的發放時間與地點，民眾可留意公所發出的通知。若民眾對發放資格或金額有任何疑問，可直接致電縣府社會處長青福利科詢問。

    縣府再次呼籲，敬老禮金的發放是縣府對長者的心意，但近期網路上的不實傳聞已造成部分民眾誤解。民眾應透過官方管道確認資訊，避免以訛傳訛，造成不必要的困擾。

