苗栗建案如雨後春筍 施工噪音陳情案件逐年增

近年來苗栗縣房市熱絡，建案如雨後春筍般增加。（記者彭健禮攝）

2025/08/30 10:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受新竹科學園區外溢效應及台積電等高科技廠商進駐、擴廠等帶動，近年來苗栗縣房市熱絡，建案如雨後春筍，房價水漲船高，但也使得施工噪音陳情案件逐年升高。今年1到7月，苗縣環保局受理營建工程施工之噪音公害案件共169件，占噪音陳情案件總數4成2，將持續加強宣導管制及陳情查處輔導，並24小時全天候受理。

苗縣環保局統計，今年1至7月，營建工程施工造成之噪音公害陳情案件共169件，占全縣噪音陳情件數4成2，主要轄區為竹南鎮61件、頭份市51件及苗栗市34件，共裁罰26件，罰鍰金額56萬4千元。

環保局長陳華盛表示，營建工程施工噪音來源主要在佈樁、開挖、結構灌漿、拆除及房屋修繕等作業發生，對周邊住戶生活環境安寧品質影響相當廣泛，若工程施工噪音經量測不符規定，經限期改善而未改善者，可罰1萬8千元至18萬元罰鍰；或違反苗栗縣政府公告不得使用動力機械時段從事裝修及營建工程致妨礙安寧者，可罰3千元至3萬元罰鍰。

環保局呼籲營建業者應秉持企業責任，施工前充分與工地周邊民眾溝通，做好敦親睦鄰工作，施工中應採行相關隔音減噪措施，將產生音量降至最低。若民眾有營建工程施工噪音困擾，可撥打免付費陳情報案電話0800-066666或037-558558分機8，環保局24小時全天候受理。

