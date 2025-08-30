中小學下週一開學仍找不齊代理教師 教育部：尋求退休教師協助

中小學下週一開學，仍找不齊代理教師。示意圖。（資料照）

2025/08/30 10:40

〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學下週一（9月1日）開學，原本全國大缺2600多名代理教師，引發教育團體抨擊，網友也各獻奇招，教育部與地方教育處共同努力，至28日缺額降到412名，到昨（29）日下午5時，缺額再降至276名（國小99名、國中177名）。

教育部國教署說明，地方政府所轄學校於開學前仍有代理教師缺額，會透過持續招考或由校內教師、跨校教師或退休教師兼課等方式辦理，以確保課務妥善安排，今明兩天仍有學校舉辦招考或完成課務安排，原則上開學前會再逐步下降。

請繼續往下閱讀...

學校的地理位置和交通、任教科別皆影響徵求代理教師的難易度，偏鄉或大都會的非蛋黃區，以及「自然領域」及「科技領域」都缺較大，校長說明，主因是產業界祭出高薪搶人才，業界給的月薪普遍高於代理教師的月薪5萬元，即使代理教師已可領一年12個月月薪，仍不敵業界誘因。

教育部國教署組長蔡宜靜表示，有關代理教師招聘進度，教育部逐日關心並掌握各地方政府辦理情形，即時提供必要協助，截至8月28日統計，全國公立國民中小學3303校代理教師缺額約412名，較8月25日之1429名降低7成，衷心感謝各地方政府及全體學校同仁齊心投入，為開學前師資完備共同守護學生的學習權益。

蔡宜靜也表示，教育部於8月28日邀集代理教師缺額較多的3個地方政府（台北市、高雄市、桃園市）召開線上會議，經了解部分學校持續招聘人力，同時課務亦已運用校內教師、跨校教師及退休教師等機制妥適安排，若學校聘任過程中有跨校合聘需求，教育部亦將協助補助交通費，以實際支持地方與學校，共同確保新學期各項課務順利銜接，例如高雄市原本仍缺57人，昨（29）日減至缺23人。

此外，教育部亦制度性地規劃增加彈性聘用管道，相關系所畢業且具業界資歷，或曾任大專校院相關科系的講師、教授，可免修職前學分、免考試實習等擔任專業技術教師，預計明（2026）年起上路。

全教總理事長侯俊良表示，老師工作壓力大，薪資又不如業界，加上家長濫訴問題，讓不少老師轉換跑道，開學前缺老師的情形只會愈來愈嚴重。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法