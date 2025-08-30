為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中小學下週一開學仍找不齊代理教師 教育部：尋求退休教師協助

    中小學下週一開學，仍找不齊代理教師。示意圖。（資料照）

    中小學下週一開學，仍找不齊代理教師。示意圖。（資料照）

    2025/08/30 10:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕全國中小學下週一（9月1日）開學，原本全國大缺2600多名代理教師，引發教育團體抨擊，網友也各獻奇招，教育部與地方教育處共同努力，至28日缺額降到412名，到昨（29）日下午5時，缺額再降至276名（國小99名、國中177名）。

    教育部國教署說明，地方政府所轄學校於開學前仍有代理教師缺額，會透過持續招考或由校內教師、跨校教師或退休教師兼課等方式辦理，以確保課務妥善安排，今明兩天仍有學校舉辦招考或完成課務安排，原則上開學前會再逐步下降。

    學校的地理位置和交通、任教科別皆影響徵求代理教師的難易度，偏鄉或大都會的非蛋黃區，以及「自然領域」及「科技領域」都缺較大，校長說明，主因是產業界祭出高薪搶人才，業界給的月薪普遍高於代理教師的月薪5萬元，即使代理教師已可領一年12個月月薪，仍不敵業界誘因。

    教育部國教署組長蔡宜靜表示，有關代理教師招聘進度，教育部逐日關心並掌握各地方政府辦理情形，即時提供必要協助，截至8月28日統計，全國公立國民中小學3303校代理教師缺額約412名，較8月25日之1429名降低7成，衷心感謝各地方政府及全體學校同仁齊心投入，為開學前師資完備共同守護學生的學習權益。

    蔡宜靜也表示，教育部於8月28日邀集代理教師缺額較多的3個地方政府（台北市、高雄市、桃園市）召開線上會議，經了解部分學校持續招聘人力，同時課務亦已運用校內教師、跨校教師及退休教師等機制妥適安排，若學校聘任過程中有跨校合聘需求，教育部亦將協助補助交通費，以實際支持地方與學校，共同確保新學期各項課務順利銜接，例如高雄市原本仍缺57人，昨（29）日減至缺23人。

    此外，教育部亦制度性地規劃增加彈性聘用管道，相關系所畢業且具業界資歷，或曾任大專校院相關科系的講師、教授，可免修職前學分、免考試實習等擔任專業技術教師，預計明（2026）年起上路。

    全教總理事長侯俊良表示，老師工作壓力大，薪資又不如業界，加上家長濫訴問題，讓不少老師轉換跑道，開學前缺老師的情形只會愈來愈嚴重。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播