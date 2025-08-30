基隆市挖路未依時段施工 審計室：時段限制徒具形式

基隆市不少廠商道路施工未依許可時段內施作、超時，審計單位批市府「核發時段限制徒具形式」。（資料照）

2025/08/30 11:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市審計室指出，基隆市政府2023到2024年各項工程核發1167案挖掘道路許可證，但不少廠商施工未依許可時段內施作、超時，審計單位批「核發時段限制徒具形式」；基隆市區仁一路、義一路等多條重要道路交通車流受到影響，要求檢討改善。基隆市政府工務處長簡翊哲表示，將加監督改善，依許可時段施工。

基隆工務處訂道路挖掘管理自治條例，挖路前要申請核發道路許可證，工程界俗稱「路證」，會要求避開車流量尖峰時段，也透過整合，避免短期內重複開挖，維護車流順暢及工區安全。

進一步分析1167案路證挖掘地點，主要分布在市區的義一路、仁一路、仁二路、仁四路、愛六路、精一路、南榮路等路段。其中有施工時段限制，且工期長達30日者5案，實際施工日數分別為33、35、36、54及247日。

審計查出，各案部分天數實際退場時間，並非如工務處許可的時段內，其中超過許可時段，單日超時最長達6小時，且有2案半數以上施工的施工日均未依許可時段，審計室批評「核發路段所載時段限制，徒具形式」。另外，基隆審計室指出，工務處雖要求各機關單位開挖需求要整合，但實際執行部分段路重覆開挖、施工期程未確實整合。

工務處回應，針對未依許可時段施作，會嚴加監促管線單位依核准時間施工，並強化審查。部分延長是有理由，如有報備並獲核准則會同意；許可證加備註作法造成疑義，審查時會要求核准時段不要與禁止時段重疊。至於同路段短期重複開挖問題，工務處說明原因是因管線單位設備遷移涉及用戶接點變更，卻未告知有後續配合工程，導致未能即時協調、整合，未來將加強督促管線單位橫向協調，施工前敘明其他單位配合情形。

