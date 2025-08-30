為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    真「臭臉」！女噴屎到臉上 男友崩潰喊分手

    這名女網友無奈將此經驗上傳至社群平台後引發不少網友熱烈討論。（圖擷取自Dcard）

    這名女網友無奈將此經驗上傳至社群平台後引發不少網友熱烈討論。（圖擷取自Dcard）

    2025/08/30 11:15

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友分享，有次請男友幫忙檢查她的外痔是否有變化，當時她突然想放屁，趕緊口頭警告請男友遠離，對方卻以為在開玩笑，下秒忍不住放屁出來且夾雜排泄物，「屎直接噴到男友臉上」，她緊急衝去廁所拉肚子，不料男友隨後臭臉說「想分手」，她無奈將此經驗上傳至社群平台後引發不少網友熱烈討論。

    這名網友於Dcard發文表示，因為自己有外痔，所以有時候會叫男友幫看有沒有變大，不過有次他在幫自己看的時候突然想放屁，當時也提前告知「我想放屁、先讓我放屁」，孰料他以為在開玩笑，「但我真的忍不住了，且有一種想拉肚子的感覺，所以也就直接放，沒想到那個屁混雜著一點水水的排泄物水跟著噴出來」，且噴到男友臉上。

    原PO坦言，她的男友當下直接哀嚎，自己也沒空理他先跑去廁所拉肚子，走出廁所後男友整個臉很臭「說想分手、沒辦法接受我的屎水噴到他臉上」，原PO無奈地說「但我明明就有跟他說我想放屁」。

    貼文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「他的臉是真的臭」、「看了都覺得想吐了」、「他會結屎臉不是沒有原因的」、「不是，妳噴他一臉也就算了，還先跑去搶廁所，妳好歹也開放讓他洗臉啊......」、「迎面屎來」、「妳為什麼不直接蹲馬桶，妳跟男友說他也可以大便一次在妳臉上，看他會不會原諒妳」。

